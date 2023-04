Rebranding: Sbircia la Notizia Magazine rinnova il suo logo

Per qualsiasi brand, mantenere un’immagine fresca e al passo con il mercato può essere una vera sfida. Sono molti gli imprenditori troppo affezionati alla propria immagine aziendale, che non considerano l’opzione del rebranding, fondamentale per rinnovare l’identità della propria azienda e allinearla alle tendenze del momento.

Abbiamo parlato di rebranding con Massimiliano Orestano Junior Cristarella, esperto di comunicazione e direttore di Sbircia La Notizia Magazine, uno dei quotidiani online più innovativi del mercato dell’informazione italiana. In queste ore Sbircia la Notizia ha rinnovato il suo logo, per questo abbiamo pensato bene di chiedere i “buoni motivi” che hanno convinto Junior a procedere con questo nuovo look.

Partiamo dalle basi: cosa significa fare un rebranding?

Il primo elemento grafico che rappresenta l’identità di un’azienda è il logo, il quale deve trasmettere un’immagine all’utente (o al cliente) coerente con i valori e la missione dell’azienda. Quando c’è la percezione che il logo smetta di svolgere appieno questa funzione, l’azienda potrebbe considerare di sottoporsi al processo di rebranding, noto anche come “rivitalizzazione del marchio”. Questo processo consiste nella modifica e nella reintroduzione sul mercato di un prodotto o di un servizio con un’identità diversa.

Di solito, il processo di restyling inizia analizzando i punti deboli dell’azienda e modifica il logo in modo coerente con la nuova missione aziendale e il nuovo significato dell’azienda. Il rebranding può essere totale o parziale, il primo riguarda un cambiamento completo di tutti i segni distintivi, compreso il nome, la gestione dell’immagine, le strategie di marketing e di vendita, e le politiche pubblicitarie, mentre il secondo prevede piccole modifiche mirate a migliorare l’idea e la reputazione del marchio. Noi di Sbircia La Notizia abbiamo rinnovato soltanto l’immagine del logo.

Quali sono i motivi per cui una azienda dovrebbe cambiare logo?

Ecco un elenco di buoni motivi per cambiare l’identità aziendale:

Cambio degli obiettivi aziendali

La modifica dell’obiettivo di un’azienda può influire sulla sua identità visiva, poiché il logo aziendale è spesso utilizzato per comunicare la missione dell’azienda. Pertanto, è possibile che una società decida di cambiare il proprio logo se la propria mission cambia. Questo può accadere quando l’azienda decide di adottare un nuovo nome, di ampliare il proprio mercato o di concentrarsi su un nuovo pubblico di riferimento. In questi casi, la creazione di un nuovo logo può essere necessaria per comunicare questi cambiamenti al pubblico e per creare un’identità visiva che rappresenti l’attuale missione dell’azienda.

La necessità di rinnovarsi

Un’impresa può mantenere la stessa immagine per molti anni dopo la sua fondazione. Questa strategia può sembrare stabile, ma può anche suggerire una mancanza di iniziativa. Pertanto, talvolta, diventa importante dimostrare di essere all’altezza dei tempi e di rinvigorire l’azienda attraverso un rinnovamento. radicale dell’immagine. In questo modo, l’azienda può dare nuova vita alla propria immagine e mostrare ai clienti la propria capacità di evolversi e rimanere al passo con i tempi.

Il rinnovo del logo aziendale non è sempre motivato da una completa trasformazione, ma spesso da una semplice rivisitazione stilistica. Questa operazione consente all’azienda di rinnovarsi e di dare una nuova spinta alla propria immagine.

Evoluzione

La trasformazione è una parte naturale dell’evoluzione delle aziende di successo. Con il passare del tempo, le imprese sono spinte a modificare la loro immagine e il loro approccio alla gestione del business. Questo processo può coinvolgere cambiamenti nell’aspetto dell’azienda, nei contenuti e persino nella filosofia aziendale stessa. Uno dei passaggi fondamentali per accompagnare al meglio l’azienda in questa crescita è rappresentato dalla rielaborazione del logo aziendale. Tale modifica consente di rinnovare l’immagine dell’azienda, fornendo una rappresentazione visiva della sua evoluzione e dei suoi obiettivi futuri.

Il più grande errore che un’azienda può commettere è quello di non rimanere al passo con l’evoluzione del mondo degli affari. Internet è un mondo dinamico che cambia costantemente, e ciò che era considerato innovativo fino a poco tempo fa, potrebbe oggi essere considerato obsoleto. Per questo motivo, cambiare il logo di un’azienda può essere un modo efficace per evitare di essere considerati “vecchi” o “fuori moda”. La trasformazione del logo può dare un’immagine di freschezza e di dinamicità alla società, e dimostrare ai clienti che l’azienda è sempre pronta ad evolversi e a migliorarsi.

E quali sono stati i buoni motivi che hanno spinto Sbircia la Notizia ad aggiornare il suo logo?

Anche per Sbircia la Notizia valgono i principi sopra espressi, in particolare il nostro quotidiano online è cresciuto molto negli ultimi mesi, siamo in pieno fermento e ci stiamo evolvendo velocemente in qualcosa che deve essere ancora del tutto plasmato, ma che affonda le sue radici proprio in quello che questo nuovo logo esprime,cioè la voglia di tenere gli occhi aperti nel mondo dell’informazione e mettere al centro la cosa che più di tutto è fondamentale in questo lavoro: la notizia.