Servizi fake per Striscia anche da Foggia, 4 indagati

FOGGIA, 26/04/2023 – Servizi fake per Striscia la Notizia: 4 indagati per falsa testimonianza. La Procura di Bari ha chiuso le indagini sul giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno N. P. e su altre tre persone: L. G., di 42 anni, M. M. e M. S. D. M., di 41.

I quattro, secondo l’accusa, avrebbero reso false dichiarazioni deponendo come testimoni nel processo a carico di Domenico De Pasquale (in arte Mingo) e della moglie relativi a presunti servizi televisivi inventati andati in onda negli anni scorsi su Striscia la Notizia per i quali (Mingo e la moglie) si sarebbero fatti rimborsare costi non dovuti per figuranti e attori. Il processo di primo grado si è concluso con la condanna di marito e moglie alla pena di un anno e due mesi per i reati di truffa, falso e diffamazione. Lo riporta il Quotidiano di Puglia.