Tragedia Bitonto. Picaro: “Urgono interventi. Basta incidenti mortali”

BARI, 26/04/2023 – “Il terribile incidente stradale avvenuto nelle scorse ore sulla SP231 tra Modugno e Bitonto in cui hanno purtroppo perso la vita 4 giovani bitontini, impone di affrontare immediatamente una situazione di pericolo attraverso interventi che vadano a sanare i vulnus, peraltro noti e storici, di un’arteria pericolosa”.

Lo afferma il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Michele Picaro, che aggiunge: “La strada provinciale ha innanzitutto bisogno della realizzazione di uno spartitraffico e auspico che la Città Metropolitana si adoperi per porre in essere questo intervento imprescindibile per la messa in sicurezza di questa strada”. Picaro conclude esprimendo: “il mio profondo cordoglio ai familiari dei ragazzi che hanno tragicamente perso la vita in questo tremendo incidente”.