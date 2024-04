Nell’era digitale in cui viviamo, molte pratiche quotidiane si sono spostate in rete: tutti gli utenti oggi acquistano sui siti web e svolgono una serie di attività con i propri smartphone e tablet, e l’assicurazione auto non fa eccezione. L’assicurazione online auto, del resto, offre una vasta gamma di vantaggi, tra cui comodità, facilità d’uso e spesso premi più competitivi rispetto alle agenzie tradizionali. Tuttavia, con così tante opzioni disponibili, trovare l’offerta più conveniente può sembrare una sfida. Ecco allora subito alcuni suggerimenti su come individuare l’assicurazione auto online più adatta alle proprie esigenze e, soprattutto, al proprio portafoglio.

Richiedere quanti più preventivi

Il preventivo è uno strumento molto utile per i contraenti, che possono ricevere una stima del premio assicurativo precisa, gratuita e senza impegno. Online, oggi, ottenere un preventivo è ancora più semplice e veloce: inserendo poche informazioni, tra cui anche quelle inerenti alla targa del veicolo e al suo proprietario, sul portale si riceverà in pochi minuti un preventivo di spesa personalizzabile e soprattutto comparabile con altre offerte.

Valutare le opzioni di personalizzazione

Le assicurazioni online offrono spesso la possibilità di personalizzare la polizza con delle garanzie accessorie, per adattarla alle proprie necessità. Prima di scegliere un’offerta occorre quindi valutare attentamente quali sono le opzioni di personalizzazione disponibili e se sono pertinenti al proprio stile di vita, di guida o all’area geografica in cui si circola con il mezzo da assicurare.

Sfruttare gli sconti e le promozioni

Molte assicurazioni online offrono sconti e promozioni speciali per attirare nuovi clienti o per incentivare chi è già assicurato a rimanere. Prima di sottoscrivere un contratto, è quindi bene accertarsi di esplorare tutte le offerte disponibili e di approfittare di eventuali sconti, come nel caso della sottoscrizione di più polizze con la stessa impresa.

Controllare le recensioni e le valutazioni

Prima di impegnarsi con un’assicurazione online, è consigliabile controllare le recensioni e le valutazioni degli utenti. Leggere le opinioni di altri clienti per avere un’idea della qualità del servizio offerto e della sua affidabilità nel gestire reclami e risolvere problemi. Questo aiuterà a prendere una decisione più informata e a evitare eventuali sorprese spiacevoli in seguito. Ad esempio, ConTe.it, distributore assicurativo appartenente al Gruppo Admiral, gode di un’ottima reputazione, vantando un TrustScore su Trustpilot di 4,7 su 38.669 recensioni (dato aggiornato a marzo 2024). ConTe.it è particolarmente apprezzato per la chiarezza, la semplicità e l’ottimo rapporto qualità prezzo, ma navigando il portale sarà subito evidente che le ragioni per sceglierlo, e le caratteristiche che lo differenziano da altri operatori del settore sono molte di più.

Considerare il Servizio Clienti e la facilità di gestione online

Infine, è importantissimo raccogliere informazioni anche sul Servizio Clienti e la facilità di gestione online offerti dall’impresa assicurativa. Assicurarsi che sia semplice contattare l’Assistenza Clienti in caso di necessità e che il portale online sia intuitivo e facile da usare per gestire la polizza, fare pagamenti o richiedere modifiche.

Trovare l’offerta più conveniente per la propria assicurazione auto online, dunque, richiede un po’ di ricerca e valutazione, ma i vantaggi in termini di risparmio e convenienza possono valerne sicuramente la pena. Confrontare le tariffe, valutare le opzioni di personalizzazione, sfruttare gli sconti disponibili, controllare le recensioni degli utenti e assicurarsi di avere a disposizione un buon servizio clienti e un portale online facile da usare sono solo alcune delle valutazioni necessarie per fare la scelta più oculata. Seguendo questi suggerimenti, infatti, si potrà trovare facilmente l’assicurazione auto online più adatta alle proprie esigenze. (NOTA STAMPA).