Bari. Il Tribunale di Bari ha emesso un verdetto assolvendo la società Frigopuglia di Bari, difesa dall’avvocato Antonio La Scala, dall’accusa prevista dal Decreto Legislativo 231/2001, noto come la legge sulla responsabilità delle persone giuridiche per i reati commessi dagli amministratori.

L’accusa riguardava il reato di lesioni personali colpose superiori a 40 giorni, derivanti dall’infortunio grave subito dal signor C.G. durante l’attività lavorativa.

Si affermava che la società, in qualità di datrice di lavoro, avesse violato il Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, in quanto non aveva provveduto alla manutenzione, riparazione e sostituzione regolare dei Dispositivi di Protezione Individuali, in particolare maschere con filtri adeguati al rischio, come indicato dal produttore. Inoltre, si contestava la mancanza di misure tecniche ed organizzative adeguate per minimizzare i rischi legati all’uso di un carrello elevatore non idoneo al sollevamento di persone.

Secondo l’accusa, tali violazioni avrebbero contribuito colposamente alle lesioni subite dal Sig. C.G. Tuttavia, dopo un’approfondita indagine condotta dal tribunale, la società barese è stata assolta dalle accuse formulate in base alla normativa sulla responsabilità delle persone giuridiche. Ciò perché, come ha dimostrato il difensore, avvocato La Scala, la società non ha commesso alcuna violazione, in quanto ha rigorosamente rispettato le norme in materia di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni.