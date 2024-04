Unità e concordia: le due parole chiave per una campagna elettorale targata 2024 dal sapore anomalo.

Per Giandiego Gatta, deputato azzurro e componente della Commissione Agricoltura alla Camera, l’importanza di una condivisione tra partiti entro la medesima coalizione é imprescindibile.

Lo ha sostenuto ai microfoni di StatoQuotidiano, offrendo un commento a quanto sta accadendo al centrodestra di Capitanata, e, nella fattispecie, nei comuni chiamati al voto delle amministrative.

“Il centrodestra è unito, salva la defezione della Lega, a Manfredonia e a San Giovanni Rotondo.

Questa sera ci sarà a Manfredonia la conferenza stampa di presentazione della coalizione che sarà composta da più liste civiche, da Forza Italia e Fratelli d’Italia”.

Un commento poi, alla campagna elettorale particolarmente accesa nella città dei campanili, dove attuali competitors ed ex attori politici si duellano a colpi di post via social.

Il parlamentare sipontino invoca ancora una volta alla concordia delle diverse anime del centrodestra sanseverese.

“Sono fermamente convinto che le migliori campagne elettorali siano quelle condotte alla vecchia maniera, privilegiando i rapporti umani. Fatta eccezione per questa mia visione circa il dialogo con l’elettorato, ritengo che ognuno deve sentirsi libero di attuare i metodi più congeniali.

Rispetto a ciò che sta accadendo, spero che trionfi quel buon senso che in politica non deve mai mancare. Poi se si raggiungerà un’unità già al primo turno, ben venga.

A San severo sembrerebbe che il centrodestra si muova per compartimenti stagni, chissà che si possa andare verso un’unità”, auspica.

Negli ultimi giorni si è mormorato di una eventuale possibilità di apparentamento in caso di ballottaggio tra le due quote rosa del centrodestra sanseverese: Giuliani e Caposiena.

Uno scenario che non prelude secondo i più maliziosi un passo di lato di una delle due a favore dell’altra, per il bene della coalizione. Ipotesi molto lontana dal verificarsi, stante la fermezza delle intenzioni di entrambe le candidate.

“L’importante é che in ben due comuni, San Giovanni e Manfredonia si corre insieme. Purtroppo le ultime dinamiche a San Severo ci hanno portato ad andare divisi. Una scelta scellerata, lo dico con forza.

Per me l’unità del centrodestra è un valore.

Quanto alle Europee, sono certo che Forza Italia abbia una ottimo risultato, puntiamo alla doppia cifra. I sondaggi e le ultime notizie elettorali sono incoraggianti, ci dovremmo attestare sul 10 %grazie alla guida illuminata di Tajani. Ed è un ottimo risultato per un partito che veniva dato per spacciato dopo la morte del suo fondatore.

C’è entusiasmo e voglia di andare avanti”, conclude.