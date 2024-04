Il tecnico del Foggia, Mirko Cudini, ha anticipato la prossima partita contro il Monterosi Tuscia con parole cariche di determinazione e riflessione. Cudini ha sottolineato che la squadra non si è mai arresa e che, nonostante le difficoltà, continuerà a lottare fino alla fine.

“Non c’è spazio per la rassegnazione“, ha affermato Cudini, “se avessi voluto arrendermi, lo avrei già fatto.

Tranne Juve Stabia e Brindisi, tutte le squadre hanno ancora qualcosa in gioco. Le nostre possibilità potrebbero sembrare poche, ma non abbiamo paura di provarci. Dobbiamo riprenderci ciò che abbiamo guadagnato con fatica fino alla scorsa domenica”.

Cudini ha sottolineato che la squadra non fa calcoli e non è nel loro stile farlo. “Non siamo capaci di pensare in termini di calcoli”, ha dichiarato. “Non inventiamo scuse o infortuni. Abbiamo affrontato situazioni impreviste, ma speriamo di poter contare su tutti i giocatori per la prossima partita e di evitare ulteriori contrattempi”.

Il tecnico ha anche menzionato la sfortuna degli infortuni che hanno colpito alcuni giocatori chiave della squadra. “Siamo dispiaciuti per la perdita di giocatori importanti come Marzupio, Carillo e Millico”, ha detto Cudini. “Speriamo di non avere altre situazioni simili in futuro”.

Infine, Cudini ha parlato del Monterosi Tuscia, definendola una squadra che si trova in una posizione inaspettata. La partita si prospetta quindi una sfida interessante e la squadra del Foggia è determinata a dare il massimo per ottenere un risultato positivo.