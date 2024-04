Manfredonia. Esemplare di Poiana salvata “da morte certa” dalle Guardie Ambientali Italiane. Il Rapace in difficoltà, è stato avvistato e recuperato nel tardo pomeriggio di ieri, dalle Guardie Ambientali Italiane coordinate dal responsabile Alessandro Manzella, in località Pariti 2, agro di Manfredonia.

Da un sommario controllo, non presentava ferite, ma comunque impossibilitata a spiccare il volo e visto la tarda ora, era condannata dai predatori se fosse rimasta a terra. “Questi rapaci cacciano soprattutto piccoli Mammiferi, fino alle dimensioni di un leprotto. Anche Uccelli terricoli, nidiacei, Rettili, Anfibi, Insetti.

Nei periodi di carestia si alimenta anche di carogne o resti di prede di altri Rapaci”.

Gli animali selvatici rinvenuti, feriti o in difficoltà, dovrebbero essere conferiti alla Polizia Locale competente per territorio (di fatto avvenuto), che a sua volta dovrebbe provvedere al trasferimento verso il più vicino Centro di prima accoglienza per la Fauna in difficoltà.