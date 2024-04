Foggia. “Oggi la comunità del MoVimento 5 Stelle è chiamata a confermare online la lista di dieci personalità in Italia indicate dal Presidente Giuseppe Conte per le prossime elezioni europee. Tra queste troverete anche me, 35enne nato e cresciuto a Foggia, europarlamentare uscente e iscritto orgogliosamente al MoVimento da più di dieci anni, da quando poco più che ventenne trovai nella nostra comunità la forza ed espressione giusta per un rinnovamento totale della politica. Per questo ringrazio già da ora il nostro fondatore e garante Beppe Grillo, al netto del tempo che verrà, per aver dato la possibilità ad un ragazzo come me di entrare nelle istituzioni e di cambiarle con la forza dei nostri valori e il coraggio del nostro esempio.

Sono stato il più giovane europarlamentare italiano eletto nella legislatura che volge al termine, e porto con me un grande bagaglio di esperienza, fatto di lavoro nelle commissioni del Parlamento europeo e di battaglie vissute spalla a spalla assieme agli attivisti sui nostri territori.

Oggi per me non è un punto di arrivo, ma di ulteriore partenza. In questi cinque anni ho lottato con tutte le mie risorse ed energie per cercare di ridurre le distanze tra l’Europa e le piccole realtà locali della mia terra di origine e di tutto il Sud. Tante le nostre battaglie per l’ambiente e la transizione ecologica (il M5S è la prima forza politica in Europa in difesa dell’ambiente), per difendere il PNRR, per combattere mafia e corruzione, per la parità di genere, sui diritti civili come membro dell’Intergruppo LGBTIQ+, per migliorare i trasporti nel Mezzogiorno grazie al lavoro portato avanti in Commissione Trasporti e Turismo, per diffondere le informazioni e le opportunità offerte dai Fondi europei, per dare voce e potere ai cittadini tramite le petizioni in difesa dei diritti di tutte e tutti. E l’impegno per la pace, la battaglia più importante che ancora stiamo combattendo. Contro chi vuole l’Europa in guerra, contro i miliardi in armamenti. Contro tutto e tutti.

Sono fiero e orgoglioso di aver dato tutto me stesso in questo impegno insieme a voi e insieme alla grande squadra del MoVimento 5 Stelle. Il lavoro è stato davvero tanto e nelle prossime settimane percorrerò ogni regione del Sud per raccontarlo, e per continuare ad ascoltare come sempre le vostre idee e le vostre proposte.

Per queste ragioni sono ricandidato al Parlamento europeo: per portare avanti le battaglie intraprese nel solco dei valori del M5S e nel pieno rispetto della linea politica portata avanti dal Presidente Giuseppe Conte, un uomo straordinario grazie al quale il MoVimento 5 Stelle ha una chiara collocazione e visione politica.

Mi ricandido nella consapevolezza che il futuro appartiene a tutti noi. Appartiene a tutti i giovani incontrati in questi anni, nei cui occhi scorre la speranza per un’Europa di pace. Appartiene a tutti i cittadini perbene che con le loro mani, ogni giorno, lavorano sodo per lasciare un Paese più giusto in cui vivere alle generazioni future.

Sono fiero di tutti voi, di tutte le persone che ho incontrato in questo esaltante cammino. Spero allo stesso modo di avervi reso fieri di me.”