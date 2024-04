Foggia. “Abbiamo avviato un ragionamento con il Partito Democratico per le comunali, ma purtroppo non siamo riusciti a trovare un accordo”.

L’europarlamentare del Movimento 5 Stelle, Mario Furore, ha confermato a StatoQuotidiano che i tentativi di collaborazione con il PD per le prossime comunali a Manfredonia sono terminati.

“Per il nome del candidato a sindaco abbiamo proposto Gianluca Totaro, con ipotesi non avanzata in precedenza, ma quando ha comunicato la sua indisponibilità, abbiamo chiesto più tempo per presentare un’altra proposta”. “Avevamo necessità di una valutazione interna per Matteo Gentile, riferendo che non potevamo comunicare decisioni definitive”.

Tuttavia, il PD ha respinto la richiesta di ulteriore tempo, affermando che non era più disponibile ad attendere. Da qui la rottura, con il Pd a sostegno della coalizione “Insieme per Manfredonia” (Molo 21 – CON – Progetto Popolare – Manfredonia civica), con Domenico La Marca candidato a sindaco.

Al momento nessuna replica di Furore su un’alleanza con Antonio Tasso o relativamente a un altro nominativo per il M5s.

“Al momento non c’è una scelta definitiva per Manfredonia. Non abbiamo deciso se saremo in campo da soli o attraverso alleanze. Non credo che ci stiamo isolando, il nostro è un percorso di rinnovamento che la politica locale non riesce ad interpretare. Quando si decide di chiudere con ex amministratori comunali coinvolti in precedenti inchieste non è possibile tornare indietro. In questo fine settimana ci sarà una decisione definitiva.”

Infine, Furore ha concluso affermando che, nonostante le difficoltà incontrate fino a questo momento, il Movimento 5 Stelle è determinato a ricominciare da zero e a trovare una soluzione per le prossime elezioni comunali.