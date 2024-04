Una denuncia è stata presentata contro Shivananda, il guru della comunità di San Marco La Catola, in Puglia, che afferma di poter guarire le persone attraverso il sesso.

Il servizio condotto da Marianna Canè per il programma Fuori dal Coro, condotto da Mario Giordano, ha svelato le pratiche del controverso santone, il cui vero nome è Francesco Grassi di Martina Franca. Questi sostiene di essere un canale divino e di possedere il potere di guarigione tramite l’amore.

VIDEO INTEGRALE – IL SERVIZIO

Secondo alcune vittime, Shivananda avrebbe manipolato la mente delle persone, presentandosi come un avatar divino e affermando di avere comunicazioni dirette con le divinità. Inoltre, avrebbe mostrato stimmate e utilizzato pratiche sessuali come metodo di guarigione, inducendo le sue vittime a cambiare nome e a seguire i suoi comandi. Lo riporta foggiatoday.it.

La comunità, conosciuta come Ashram, si troverebbe ora in procinto di chiudere per un “tour globale”. Il luogo in cui opera sarebbe stato donato da un individuo che afferma di essere stato guarito da un tumore grazie a Shivananda. Tuttavia, partecipare a una sessione richiede un pagamento di 108 euro e la firma di una liberatoria che consente al guru di toccare i partecipanti.