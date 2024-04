Molto positiva. Sono al mio secondo mandato e si è trattato di una fase della mia vita lavorativa in cui ho fatto tutto il possibile per aiutare i miei colleghi a risolvere i loro problemi individuali e dell’ufficio. Ho portato i problemi sul tavolo dei dirigenti e ho lottando per riuscire a ottenere dei risultati. Alle volte ci siamo riusciti e altre volte no. Tuttavia, il continuo interfacciarsi con i colleghi mi ha permesso di crescere a livello umano, professionale e a conquistare la loro fiducia.

Nella sua realtà lavorativa l’amministrazione rispetta il ruolo e le funzioni della RSU stabiliti nel CCNL?

C’è un confronto quotidiano, perciò, posso dire che c’è grande rispetto verso il ruolo RSU. La parola d’ordine è mediazione. Si cerca un compromesso che soddisfi entrambe le parti perché da un lato difendiamo i diritti di un lavoratore e dall’altro il lavoratore ha dei doveri nei confronti dell’amministrazione. A volte abbiamo opinioni divergenti, ma spesso riusciamo a superare l’impasse. Ovviamente questo vale per le situazioni su cui possiamo intervenire. E mi lasci dire che nel tempo l’operatività dei delegati è stata ridotta all’osso. Per di più non possiamo intervenire su temi decisivi come l’organizzazione del lavoro.

I suoi colleghi vedono la RSU come uno strumento efficace per risolvere i loro problemi?

Direi di sì dato che molto spesso si rivolgono a me per sottopormi le cose che non vanno. Tuttavia, adesso all’INPS siamo in una fase di forte rinnovamento professionale e anagrafico. In questo turnover i nuovi dipendenti fanno fatica a comprendere il ruolo dell’RSU e si presentano direttamente di fronte alla dirigenza per esporre le proprie istanze senza le basi necessarie per affrontare un dialogo. Anche per questo motivo sarebbe utile una maggiore assistenza dei rappresentanti sindacali nel far conoscere il ruolo della RSU ai neoassunti.

Manca circa un anno alle prossime elezioni RSU: si candiderà di nuovo?

Mi piacerebbe coinvolgere soprattutto i colleghi più giovani che, in genere, sono restii a impegnarsi sindacalmente. Se sarà possibile passerò volentieri il testimone restando a disposizione per trasmettere il mio patrimonio di conoscenza e di esperienza.

A cura dell’Ufficio comunicazione UIL Pubblica Amministrazione