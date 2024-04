Foggia. Svoltasi a Foggia la celebrazione annuale della Cavalcata degli Angeli all’Incoronata, un evento che unisce fede, tradizione e cultura in un’unica manifestazione dal forte impatto emotivo.

La Cavalcata degli Angeli è una tradizione profondamente radicata nel tessuto culturale della città pugliese, che risale a tempi antichi e che ogni anno coinvolge migliaia di devoti e visitatori provenienti da tutto il mondo. Questo affascinante evento si svolge nel contesto della festa religiosa dedicata alla Madonna dell’Incoronata, patrona di Foggia, che viene venerata con grande devozione e fervore dalla comunità locale.

Le celebrazioni hanno inizio al mattino, quando le strade di Foggia si riempiono di colori, suoni e profumi tipici della festa. I devoti si radunano presso il Santuario dell’Incoronata, una maestosa chiesa che domina la città, per partecipare alla messa solenne in onore della Madonna. La liturgia è caratterizzata da canti sacri, preghiere e momenti di riflessione, durante i quali i fedeli si uniscono in un profondo atto di fede e devozione.

Ma è nel pomeriggio che la Cavalcata degli Angeli raggiunge il suo culmine, quando un suggestivo corteo attraversa le strade di Foggia, accompagnato da bande musicali, gruppi folkloristici e fedeli vestiti con abiti tradizionali. Al centro del corteo spicca la figura degli “Angeli“, giovani devoti vestiti con abiti bianchi e ali dorate, che rappresentano gli angeli custodi della Madonna dell’Incoronata.

Il corteo segue un percorso prestabilito, che conduce i partecipanti attraverso le principali vie della città, fino ad arrivare al Santuario dell’Incoronata. Lungo il tragitto, i devoti si fermano di tanto in tanto per rendere omaggio alla Madonna, cantando inni religiosi e pregando per grazia e protezione.

L’atmosfera che si respira durante la Cavalcata degli Angeli è magica e coinvolgente, con le strade adornate da bandiere colorate, luminarie e addobbi floreali. I suoni delle campane e delle trombe si mescolano con le voci dei fedeli, creando un’armonia unica che pervade l’intera città.

Ma la Cavalcata degli Angeli non è solo un momento di devozione religiosa, ma anche un’occasione per celebrare la ricchezza culturale e folkloristica della Puglia. Durante il corteo, è possibile ammirare danze tradizionali, esibizioni di gruppi folkloristici e assaggiare prelibatezze culinarie tipiche della regione.

Infine, al termine del corteo, i devoti giungono al Santuario dell’Incoronata, dove si svolge una toccante cerimonia di incoronazione della Madonna, seguita da spettacoli di fuochi d’artificio e festeggiamenti che si prolungano fino a tarda notte.

La Cavalcata degli Angeli all’Incoronata a Foggia è dunque molto più di una semplice manifestazione religiosa: è un’esperienza unica che unisce fede, tradizione e cultura, celebrando la bellezza e l’unicità della vita in Puglia.

A cura di Giovanna Tambo

Fotogallery ph Enzo Maizzi