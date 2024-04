Manfredonia, grave incidente in via Gargano: carambola Fiat 500 su auto in sosta

Manfredonia. Sinistro stradale poco fa in Via Gargano dove per cause ancora da accertare una Fiat Panda e una Alfa Romeo sono venute a contatto. Nella carambola sono rimasti coinvolti altri due veicoli regolarmente in sosta.

Sul posto sono intervenuti la Polizia Locale di Manfredonia e un’ambulanza del 118.

Si registra un ferito (il conducente del veicolo che a seguito della collisione si è ribaltato).

Sul posto per la ditta per il recupero dei mezzi.