Manfredonia, incidente in via Di Vittorio: coinvolti 3 mezzi, 3 feriti (FOTO)

Un incidente stradale è avvenuto in serata in Via Di Vittorio a Manfredonia, quando il conducente di una Peugeot ha perso il controllo del proprio veicolo, causando una collisione con una Renault che procedeva nella direzione opposta.

Nell’incidente è stato coinvolto anche un terzo veicolo, che si trovava regolarmente parcheggiato.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti la Polizia Locale e tre ambulanze del servizio medico d’urgenza (118). Fortunatamente, si segnalano solo tre feriti lievi tra i coinvolti.