VENERDI’: correnti umide vanno lentamente smorzandosi favorendo così ampie schiarite nel corso della serata, dopo una giornata nuvoloso o molto nuvolosa. Nello specifico sulla Daunia cieli molto nuvolosi o coperti con tendenza a schiarite dalla serata; sulle murge cieli molto nuvolosi con deboli piovaschi pomeridiani. In serata schiarisce; sul Tavoliere nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio.

Schiarisce in serata; su litorale adriatico settentrionale e Salento nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; su litorale adriatico meridionale e litorale ionico giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in attenuazione e in rotazione a orientali; Zero termico nell’intorno di 1950 metri. Basso Adriatico e Canale d’Otranto poco mosso.

Commento del previsore Sud Est

ANTICICLONE IN RINFORZO: SOLE PREVALENTE E TEMPERATURE IN NETTA RIPRESA – Il rinforzo dell’anticiclone nei prossimi giorni determinerà tempo stabile e ampiamente soleggiato. Temperature in graduale aumento, con punte massime che potranno raggiungere valori prossimi ai 30°C. Per tutti gli aggiornamenti consultate il sito e l’App di 3BMeteo.

FONTE 3BMETEO.COM