Roma – Foggia. “Rapportandosi con i vertici dell’associazione mafiosa il ricorrente era perfettamente consapevole della destinazione finale dei proventi all’associazione mafiosa che controllava il territorio e l’attività di spaccio imponendo il proprio monopolio“.

Con sentenza di recente pubblicazione, la Corte di Cassazione di Roma ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Luca Gesualdo, nato a Foggia il 24/10/1980, contro la ordinanza del 14/08/2023 del Tribunale di Bari che aveva confermato l’ordinanza cautelare emessa in data 13 luglio 2023 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale con la quale a Luca Gesualdo è stata applicata la misura della custodia in carcere.

Contro l’ordinanza hanno proposto distinti atti di ricorso per cassazione i difensori dell’indagato.

Tra l’altro, secondo la Cassazione “Il terzo motivo in ordine alla aggravante della agevolazione mafiosa è manifestamente infondato oltre che genericamente proposto. Alla pertinente deduzione difensiva il Tribunale ha correttamente risposto (v. pg. 49 e ss. della ordinanza) in conformità all’orientamento di legittimità sul rilievo dell’affidamento da parte dei vertici dell’associazione mafiosa al ricorrente dello smercio di grossi quantitativi di cocaina, attraverso la gestione di un’ampia rete di spacciatori al dettaglio, risultando egli nella lista sequestrata ad Alessandro Aprile e nel manoscritto di Rocco Moretti (capoclan della omonima batteria) ed essendo stato riconosciuto dai collaboratori di giustizia come spacciatore intraneo alla organizzazione di stampo mafioso oggetto di indagine. Rapportandosi con i vertici dell’associazione mafiosa il ricorrente era perfettamente consapevole della destinazione finale dei proventi all’associazione mafiosa che controllava il territorio e l’attività di spaccio imponendo il proprio monopolio. Secondo l’ordinanza, è ineccepibilmente anche provata la capacità del ricorrente di incidere sulle decisioni dei vertici del gruppo (v. citata vicenda del blocco delle forniture), designando la convergenza degli interessi del ricorrente con quelli del gruppo (segnatamente sulla necessità del versamento mensile). La ordinanza, inoltre, smentisce del tutto correttamente la pretesa contraddittorietà della aggravante con l’imposizione del monopolio in considerazione della libera adesione dei sodali, tra i quali il ricorrente, alla associazione criminosa“.