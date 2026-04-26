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25 aprile PD 25 Aprile, il PD Manfredonia: “Lasciare la cerimonia su ‘Bella Ciao’ ferisce la comunità”

Al centro della riflessione anche il significato del celebre canto partigiano: “Bella Ciao non è una canzone di parte, ma il simbolo di chi ha scelto la libertà”.

PH ANTONIO TROIANO, 25 APRILE 2026

PH ANTONIO TROIANO, 25 APRILE 2026

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
26 Aprile 2026
Manfredonia // Politica //

MANFREDONIA – Non si placano le polemiche dopo le celebrazioni del 25 Aprile in città. A intervenire è il Partito Democratico di Manfredonia, che in una nota ufficiale esprime forte disappunto per quanto accaduto durante la cerimonia della Liberazione.

“Vedere rappresentanti di associazioni e autorità abbandonare la cerimonia mentre la banda intonava le note di Bella Ciao è un gesto che ferisce la nostra comunità e la nostra storia”, si legge nel comunicato diffuso il 25 aprile.

Secondo il PD cittadino, l’episodio rappresenta un segnale preoccupante: “Non è solo una sgrammaticatura istituzionale, ma il sintomo di una memoria distorta”. Il partito sottolinea come il 25 Aprile debba essere considerato un momento unitario, fondato sui valori condivisi della libertà e della democrazia.

Al centro della riflessione anche il significato del celebre canto partigiano: “Bella Ciao non è una canzone di parte, ma il simbolo di chi ha scelto la libertà”. Il riferimento è alla pluralità delle forze che presero parte alla Resistenza: cattolici, militari, monarchici, socialisti e comunisti, uniti nella lotta contro nazismo e fascismo.

Nel comunicato si richiama inoltre l’intervento del sindaco Domenico La Marca, che durante le celebrazioni ha ribadito l’importanza della partecipazione civica: “La democrazia vive se ognuno di noi partecipa”.

Dura la conclusione della nota: “L’indifferenza è un veleno e il revisionismo non è accettabile. La storia non si cancella con un gesto di stizza”.

Il Partito Democratico invita infine a “restare uniti sotto i valori della Resistenza, senza vergogna e a testa alta”, ribadendo il rispetto per chi ha sacrificato la propria vita per la libertà del Paese.

2 commenti su "25 Aprile, il PD Manfredonia: “Lasciare la cerimonia su ‘Bella Ciao’ ferisce la comunità”"

  2. Liberare l’Italia dalla dittatura rossa serva dei poteri forte mondiali e dell’Islam, liberare l’Italia dagli ipocriti servitori di Dio!

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