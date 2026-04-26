Le campagne non sono spazi vuoti da riempire, né retrobotteghe dove scaricare rifiuti. Sono luoghi vivi, custodi di biodiversità, lavoro agricolo, identità territoriale e qualità alimentare. È da questa consapevolezza che nasce la forte presa di posizione di ALPAA Puglia contro il progetto di una nuova discarica per lo smaltimento di rifiuti in località “Formica”, nel territorio di Brindisi.

Secondo l’associazione, il progetto rappresenta l’ennesimo segnale di un modello di sviluppo miope, che rischia di compromettere in modo irreversibile aree agricole di pregio già sottoposte da anni a una forte pressione ambientale. Rifiuti abbandonati, micro-discariche, degrado diffuso e contaminazioni hanno già ferito territori che dovrebbero invece essere tutelati per il loro valore produttivo, paesaggistico e ambientale.

A lanciare l’allarme sono stati gli stessi agricoltori e piccoli produttori della zona, preoccupati per il futuro delle proprie aziende, per la qualità delle colture, per la falda già duramente provata e per l’equilibrio di un ecosistema delicatissimo che collega Brindisi, San Vito dei Normanni e Carovigno alla Riserva Naturale Statale di Torre Guaceto.

“Non si può fare agricoltura di qualità in mezzo ai rifiuti”, è il messaggio che arriva dal mondo agricolo. Una denuncia netta, che mette in evidenza la contraddizione tra le richieste di eccellenza, certificazioni biologiche, tracciabilità e sicurezza alimentare da un lato, e la presenza di discariche, materiali abbandonati e pressioni ambientali dall’altro.

Particolare preoccupazione riguarda le risultanze dei monitoraggi sulle acque di falda nell’area Autigno/Formica. Già nel 2017, a seguito degli accertamenti effettuati, il Comune di Brindisi adottò un’ordinanza sindacale con cui furono disposte importanti interdizioni: divieto di irrigazione di colture orticole con acque di falda, divieto di pascolo, piantagione e sfalcio di foraggi destinati all’alimentazione zootecnica, oltre al divieto di utilizzo delle acque di falda per usi civili e sanitari, fatta eccezione per gli scarichi wc.

Secondo ALPAA Puglia, resta oggi da chiarire se siano state completate le successive verifiche sanitarie e ambientali, in particolare quelle relative alla possibile contaminazione di colture arboree e arbustive, come ulivo e vite, da metalli pesanti, nitrati e altri inquinanti. Allo stato, l’associazione evidenzia anche l’assenza di notizie certe circa un’eventuale revoca delle ordinanze adottate.

A rendere ancora più fragile il quadro è la presenza, nell’area interessata dal progetto, di abitazioni, nuclei familiari e piccoli produttori agricoli. A poche centinaia di metri scorre inoltre il Canale Reale, che ha recapito finale nella Riserva Naturale Statale di Torre Guaceto. Un ulteriore elemento che, secondo l’associazione, impone massima cautela, considerando il rischio di nuove pressioni ambientali su un territorio già segnato dalla presenza di milioni di tonnellate di rifiuti tombati in discariche ritenute poco sicure.

Per ALPAA Puglia, l’agroecologia rappresenta oggi non solo una tecnica agricola, ma una vera scelta di resistenza e rigenerazione: tutela del suolo, protezione dell’acqua, rispetto dei cicli naturali e difesa della qualità del cibo. Una visione incompatibile, secondo l’associazione, con l’ipotesi di nuove discariche in aree agricole e ambientali di alto valore.

“Una nuova discarica in un’area così fragile metterebbe a rischio l’intero sistema agroalimentare locale, la biodiversità delle campagne e quella custodita nella Riserva di Torre Guaceto”, afferma il presidente di ALPAA Puglia, Antonio Macchia.

L’associazione parla di un possibile danno non solo ambientale, ma anche economico e sociale. Una nuova discarica, sostiene ALPAA, indebolirebbe la filiera agroalimentare e zootecnica, comprometterebbe la multifunzionalità agricola, alimenterebbe lo spopolamento delle aree rurali e metterebbe in crisi un modello di sviluppo fondato su produzione, paesaggio, turismo rurale, biodiversità e identità dei luoghi.

Per queste ragioni ALPAA Puglia dichiara il proprio sostegno a ogni azione istituzionale e legale volta a contrastare il progetto, compreso il ricorso già presentato al TAR.

“Difendere queste terre — conclude Macchia — significa tutelare il futuro delle nostre comunità. Una discarica qui non danneggerebbe solo il suolo, ma una visione virtuosa di agricoltura, cibo, ambiente e territorio”.