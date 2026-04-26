Clima delle grandi occasioni allo stadio “Ciro Vigorito” per l’ultima giornata di campionato tra Benevento e Audace Cerignola. L’impianto sannita si prepara a registrare il tutto esaurito: restano infatti poco più di 500 biglietti disponibili, per lo più nel settore Tribuna.
Secondo le stime, saranno quasi 13mila gli spettatori presenti sugli spalti, in una serata che si preannuncia carica di significato per il pubblico giallorosso. Nonostante il dato complessivo, il numero dei paganti risulterà inferiore per via delle consuete dinamiche legate agli accrediti.
La sfida rappresenterà un momento simbolico per il Benevento, pronto a salutare la Serie C dopo una stagione da protagonista. I tifosi sanniti si ritroveranno in massa per rendere omaggio a una squadra che ha dominato il campionato.
Presente anche una delegazione ospite: da Cerignola sono attesi circa 150 sostenitori, pronti a seguire la formazione allenata da Maiuri, ancora in corsa per un piazzamento utile in chiave settimo posto. Lo riporta calciobenevento.it.