Caso arbitri, l’inchiesta si allarga: tre accuse per Rocchi. L’esposto del calabrese Rocca riapre il dossier

www.lacnews24.it. Un’indagine destinata a far discutere e che scuote dalle fondamenta il sistema arbitrale italiano. Al centro della vicenda c’è Gianluca Rocchi, designatore della Serie A, finito nel registro degli indagati insieme al supervisore Var Andrea Gervasoni nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Milano per presunta frode sportiva.

L’indagine, coordinata dal pubblico ministero Maurizio Ascione, riporta alla ribalta fatti legati alla stagione 2024/2025 e trae origine dalla lettera-denuncia presentata nel maggio 2025 dall’ex assistente arbitrale calabrese Domenico Rocca, originario di Pizzo e iscritto alla sezione Aia di Catanzaro.

In un primo momento, il caso non aveva avuto sviluppi sul piano sportivo. La Procura federale della Figc, guidata da Giuseppe Chinè, aveva infatti archiviato il procedimento per insufficienza di elementi, decisione condivisa anche dalla Procura generale dello sport del Coni. Oggi però il quadro cambia: la magistratura ordinaria ha riaperto il fascicolo introducendo nuovi elementi che hanno portato all’iscrizione di Rocchi e Gervasoni nel registro degli indagati. Entrambi, nelle ultime ore, hanno deciso di autosospendersi.

Secondo quanto emerge dagli atti, le accuse nei confronti di Rocchi si articolano su tre distinti filoni.

Il primo riguarda una presunta “combinazione” nelle designazioni arbitrali. In particolare, Rocchi avrebbe favorito la nomina dell’arbitro Andrea Colombo per la gara Bologna-Inter del 20 aprile 2025, ritenuto – secondo l’ipotesi accusatoria – un direttore di gara gradito alla squadra nerazzurra, impegnata nella corsa allo scudetto.

Il secondo episodio si riferisce invece alla gestione delle designazioni in Coppa Italia. In questo caso, Rocchi avrebbe “schermato” la scelta dell’arbitro Daniele Doveri, indirizzandolo verso la semifinale del torneo per evitare una sua possibile presenza in gare successive considerate più delicate per l’Inter.

Il terzo capo d’accusa riguarda infine la partita Udinese-Parma del marzo 2025. Qui Rocchi, in qualità di supervisore Var, avrebbe esercitato pressioni sull’addetto al Var per indurre una revisione al monitor (On Field Review), poi sfociata nella concessione di un calcio di rigore a favore dei friulani.

Il nuovo filone investigativo supera i confini della giustizia sportiva, introducendo elementi ritenuti più solidi rispetto a quelli analizzati nel 2025. All’epoca, infatti, le verifiche su presunte interferenze nella sala Var e su alcune valutazioni tecniche non avevano prodotto riscontri sufficienti per procedere.

Adesso, però, la Procura federale ha già richiesto gli atti alla magistratura milanese e potrebbe riaprire formalmente il procedimento alla luce delle nuove evidenze.

Il caso arriva in un momento particolarmente delicato per il mondo arbitrale italiano e rischia di avere ripercussioni sull’intero movimento calcistico. Il riferimento alla frode sportiva, già al centro dello scandalo Calciopoli, contribuisce ad aumentare la portata mediatica e istituzionale della vicenda.

Mentre le indagini proseguono, resta da chiarire se le accuse troveranno riscontro nelle prossime fasi processuali. Nel frattempo, il sistema arbitrale si trova a fare i conti con una nuova, pesante scossa.