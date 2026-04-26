fonte FoggiaToday. A 48 ore dal femminicidio di Stefania Rago e dall’arresto del marito, Antonio Tommaso Fortebraccio, Tra coloro che resteranno a casa, prevalgono motivazioni economiche (53%), familiari (34,1%) e legate al caro prezzi (20%).

I figli della coppia, Jessica e Michael, di 27 e 23 anni, sono “distrutti dal dolore”, come riferito dal loro legale, l’avvocato Michele Sodrio, che li assiste insieme al collega Salvatore Ammirati.

Al centro dell’attenzione vi sarebbe un presunto contatto ritenuto “inopportuno” da parte del difensore di Fortebraccio. Secondo quanto denunciato dallo stesso Sodrio, il legale dell’indagato avrebbe tentato di mettersi in contatto con i due giovani, invitandoli anche a recarsi in carcere per discutere di “documenti e altre questioni”.

“In questo devastante quadro familiare si è inserito un tentativo inqualificabile”, si legge nella nota dell’avvocato Sodrio, che ha formalmente segnalato l’accaduto ai carabinieri, impegnati nelle indagini.

Il legale ha inoltre diffidato il difensore dell’uomo dal proseguire qualsiasi ulteriore contatto con i suoi assistiti. “Jessica e Michael mi hanno chiesto una sola cosa: vogliamo giustizia per nostra madre”, ha aggiunto, sottolineando la volontà di perseguire tutte le azioni necessarie affinché venga riconosciuta una pena adeguata per quello che definisce un “assassinio efferato”.

Intanto si attende l’esito dell’autopsia sul corpo della vittima, passaggio fondamentale per chiarire ulteriori dettagli dell’accaduto. I familiari sperano di poter celebrare i funerali e dare l’ultimo saluto a Stefania Rago in tempi brevi.

Il delitto si è consumato nella serata di giovedì 23 aprile a Foggia e resta al centro delle indagini delle forze dell’ordine. Lo riporta foggiatoday.it.