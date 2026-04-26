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RETROCESSIONE Foggia, è Serie D: la sconfitta con la Salernitana sancisce la retrocessione

Le occasioni create non bastano a cambiare l’inerzia della gara, che scivola via fino al triplice fischio

Foggia, è Serie D: la sconfitta con la Salernitana sancisce la retrocessione

ph Salernitanews

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
26 Aprile 2026
Cronaca // Foggia //

FOGGIA – La Salernitana chiude la regular season con una vittoria pesante allo Zaccheria: 3-1 sul Foggia Calcio, terzo posto consolidato e accesso alla fase nazionale dei playoff. Per i rossoneri, invece, arriva la dolorosa retrocessione in Serie D al termine di una stagione complicata.

La squadra guidata da Serse Cosmi parte forte e sblocca il match già al 6’ con De Boer, abile a inserirsi e battere Perucchini dopo una manovra avviata da Ferrari e Ferraris. I granata continuano a spingere e trovano il raddoppio al 37’ proprio con Ferrari, che finalizza da pochi passi un assist preciso di Longobardi.

Nel finale di primo tempo il Foggia prova a rientrare in partita: al 47’ un cross di D’Amico viene deviato nella propria porta da De Boer, riaprendo momentaneamente i giochi.

Nella ripresa, però, la Salernitana gestisce con maturità e chiude definitivamente i conti al 26’: sugli sviluppi di un calcio piazzato, Quirini è il più lesto di tutti a ribadire in rete dopo una prima conclusione respinta.

Il Foggia tenta una reazione, ma senza la necessaria precisione sotto porta. Le occasioni create non bastano a cambiare l’inerzia della gara, che scivola via fino al triplice fischio.

Finisce 3-1 per la Salernitana: festa granata per il terzo posto e i playoff, mentre per il Foggia cala il sipario con l’amara retrocessione in Serie D.

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