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Home // Cronaca // Foggia, sorpreso a urinare. 24enne pestato a sangue da 5 persone: è in rianimazione

PESTATO FOGGIA Foggia, sorpreso a urinare. 24enne pestato a sangue da 5 persone: è in rianimazione

Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo sarebbe stato sorpreso mentre urinava nei pressi di una pizzeria.

Foggia, sorpreso a urinare. 24enne pestato a sangue da 5 persone: è in rianimazione

Foggia, sorpreso a urinare. 24enne pestato a sangue da 5 persone: è in rianimazione - ph maizzi

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
26 Aprile 2026
Cronaca // Foggia //

Come anticipato, un giovane di 24 anni è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione del Policlinico dopo essere stato brutalmente aggredito nella tarda serata di ieri a Foggia.

Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo sarebbe stato sorpreso mentre urinava nei pressi di una pizzeria. Un cittadino lo avrebbe redarguito, ma dalle parole si sarebbe rapidamente passati alla violenza: almeno cinque persone avrebbero preso parte al pestaggio, colpendo ripetutamente il giovane.

La vittima ha tentato di allontanarsi, riuscendo a fuggire per alcuni metri prima di accasciarsi in piazza Siniscalco Ceci, nei pressi del Comune. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che lo hanno trasportato d’urgenza al pronto soccorso.

Il 24enne ha riportato numerose ferite ed è attualmente ricoverato con prognosi riservata.

Sull’accaduto indaga la Polizia di Stato, che sta acquisendo e analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per identificare i responsabili dell’aggressione. Lo riporta telenorba.it

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