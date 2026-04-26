Manfredonia, accoglienza e sicurezza: Mazzamurro (Sant’Orsola): “Serve chiarezza, è una fase transitoria”

Lettera aperta

In occasione della ricorrenza del 25 aprile c.a., Festa della Liberazione, voglio precisare che le critiche rivolte all’amministrazione comunale della città di Manfredonia mi vedono in disaccordo. Sento il dovere, da cittadino, di difendere tutto ciò che appartiene alla mia storia.

Spesso sono proprio alcuni cittadini a farsi protagonisti delle solite critiche, che non fanno altro che danneggiare non tanto gli amministratori, quanto noi stessi. Così si rischia di offuscare lo splendore di una città protagonista alle porte del Gargano, fiore all’occhiello dell’intera provincia, dando un’immagine negativa anche ai turisti e ai nostri concittadini emigrati per lavoro, che potrebbero non tornare più, temendo di ritrovare un ambiente degradato.

Io dico NO, da cittadino, a chi diffama la bella Manfredonia. Non si può fare distinzione tra politica e storia della città, tra opposizione e il lavoro delle autorità attuali, che ricordano gli eventi e gli illustri personaggi che hanno dato il loro sangue per difendere la democrazia. Oggi viviamo in una città ricca di piazze dedicate alla memoria, una città che non dimentica le ricorrenze, i commiati e, soprattutto, l’accoglienza verso chiunque voglia anche solo fotografare i punti più belli e storici del nostro territorio.

Non ci manca nulla: siamo l’invidia di tante città che non possono vantare un mare accanto, i monti alle spalle e la possibilità di fermarsi, innamorarsi e non voler più andare via. Il bianco e blu, come dicono gli ultras, sono i nostri colori: questa è la bellezza e l’amore dei sipontini.

“Bella ciao”? Piuttosto pensiamo a far tornare i giovani a lavorare nella loro terra, a collaborare e promuovere iniziative per aiutare tutti. Proponiamo alternative di riconciliazione tra gli uomini e le donne della classe politica che hanno creduto in questa amministrazione. Impegniamoci a segnalare e denunciare gli atti di vandalismo che rovinano l’immagine della città.

Non soffermiamoci a criticare una marcia eseguita (o imposta, secondo qualcuno) dalla banda musicale Città di Manfredonia. Anzi, esprimo in questa occasione la mia solidarietà al maestro Giovanni Esposto, persona di grande professionalità e moralità, sempre disponibile ad accontentare tutti, spesso anche oltre il dovuto.

Offendere una banda musicale è come discriminare l’allegria dei cittadini.

Grazie per l’attenzione.

Salvatore Mazzamurro