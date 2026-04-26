Questo pomeriggio, a partire dalle ore 15.00, la Bottega degli Apocrifi sarà protagonista di “Zazà – Meridione, cultura, società“, il programma di Rai Radio 3 condotto da Piero Sorrentino.

La trasmissione, spazio di approfondimento sulla vitalità culturale del Mezzogiorno italiano, dedicherà una parte della puntata a “Sottosopra. La città salvata dalle donne e altri scherzi simili”, lo spettacolo della Bottega degli Apocrifi per la regia di Cosimo Severo. A distanza di quasi vent’anni, l’opera è tornata in scena a Manfredonia e a Napoli per raccontare una ferita e un conflitto ancora irrisolti: la vicenda Enichem di Manfredonia, che nel 1988 mostrò a tutti la difficile convivenza tra la città e la fabbrica inquinante.

Ospiti della trasmissione: Stefania Marrone, drammaturga della Bottega degli Apocrifi, e Rosa Porcu, fra le protagoniste del Movimento Cittadino Donne e presidente della Casa della Salute e dell’Ambiente di Manfredonia.