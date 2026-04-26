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Home // Manfredonia // La Bottega degli Apocrifi protagonista questo pomeriggio di “Zazà” su Rai Radio3

"ZAZA'" La Bottega degli Apocrifi protagonista questo pomeriggio di “Zazà” su Rai Radio3

La trasmissione, spazio di approfondimento sulla vitalità culturale del Mezzogiorno italiano, dedicherà una parte della puntata a "Sottosopra. La città salvata dalle donne e altri scherzi simili"

“Il conflitto della memoria": al 'Dalla' di Manfredonia un dibattito sull’Enichem

“Sottosopra”, lo spettacolo sulla ferita Enichem - archivio

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
26 Aprile 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

Questo pomeriggio, a partire dalle ore 15.00, la Bottega degli Apocrifi sarà protagonista di “Zazà – Meridione, cultura, società“, il programma di Rai Radio 3 condotto da Piero Sorrentino.

La trasmissione, spazio di approfondimento sulla vitalità culturale del Mezzogiorno italiano, dedicherà una parte della puntata a “Sottosopra. La città salvata dalle donne e altri scherzi simili”, lo spettacolo della Bottega degli Apocrifi per la regia di Cosimo Severo. A distanza di quasi vent’anni, l’opera è tornata in scena a Manfredonia e a Napoli per raccontare una ferita e un conflitto ancora irrisolti: la vicenda Enichem di Manfredonia, che nel 1988 mostrò a tutti la difficile convivenza tra la città e la fabbrica inquinante.

Ospiti della trasmissione: Stefania Marrone, drammaturga della Bottega degli Apocrifi, e Rosa Porcu, fra le protagoniste del Movimento Cittadino Donne e presidente della Casa della Salute e dell’Ambiente di Manfredonia.

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