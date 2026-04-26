Manfredonia–Fidelis Andria, malore in curva: tifoso in gravi condizioni

Momenti di paura si sono registrati oggi durante la gara tra Manfredonia Calcio e Fidelis Andria, quando un tifoso ospite è stato colto da un grave malore sugli spalti.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo – sostenitore della formazione andriese – avrebbe accusato un principio di infarto nel corso del match, rendendo necessario l’immediato intervento dei soccorsi presenti allo stadio. Le condizioni sono apparse fin da subito critiche.

Il tifoso è stato trasportato d’urgenza presso l’Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, dove attualmente si trova ricoverato.

L’episodio ha profondamente colpito entrambe le tifoserie, dando vita a una scena di grande rispetto e solidarietà.

La curva della Fidelis Andria ha immediatamente sospeso ogni forma di tifo, lasciando lo stadio in segno di vicinanza al proprio sostenitore. Un gesto seguito da lunghi applausi condivisi anche dai tifosi del Manfredonia.

Anche la Gradinata Est ha scelto di adeguarsi al momento: cori interrotti, bandiere ammainate e tamburi in silenzio fino al termine della gara, in un clima surreale ma carico di umanità. Al di là del risultato sportivo, la partita odierna resterà segnata da un episodio che ha unito le due tifoserie in un momento di grande difficoltà, ricordando come, anche nel calcio, il rispetto e la solidarietà possano prevalere su ogni rivalità.