Edizione n° 6048

BALLON D'ESSAI

COMUNI ELEZIONI // Puglia al voto tra un mese: 54 Comuni alle urne, quasi 750mila elettori coinvolti
26 Aprile 2026 - ore  00:10

CALEMBOUR

FRANCA MARASCO // Tabaccaia uccisa a Foggia, il 22 maggio la sentenza: alla sbarra il reo confesso 46enne Moslli
25 Aprile 2026 - ore  14:43

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Manfredonia–Fidelis Andria, malore in curva: tifoso in gravi condizioni

TIFOSO Manfredonia–Fidelis Andria, malore in curva: tifoso in gravi condizioni

L’episodio ha profondamente colpito entrambe le tifoserie, dando vita a una scena di grande rispetto e solidarietà

Manfredonia–Fidelis Andria, malore in curva: tifoso in gravi condizioni

Manfredonia–Fidelis Andria, malore in curva: tifoso in gravi condizioni

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
26 Aprile 2026
Cronaca // Manfredonia //

Momenti di paura si sono registrati oggi durante la gara tra Manfredonia Calcio e Fidelis Andria, quando un tifoso ospite è stato colto da un grave malore sugli spalti.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo – sostenitore della formazione andriese – avrebbe accusato un principio di infarto nel corso del match, rendendo necessario l’immediato intervento dei soccorsi presenti allo stadio. Le condizioni sono apparse fin da subito critiche.

Il tifoso è stato trasportato d’urgenza presso l’Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, dove attualmente si trova ricoverato.

L’episodio ha profondamente colpito entrambe le tifoserie, dando vita a una scena di grande rispetto e solidarietà.

La curva della Fidelis Andria ha immediatamente sospeso ogni forma di tifo, lasciando lo stadio in segno di vicinanza al proprio sostenitore. Un gesto seguito da lunghi applausi condivisi anche dai tifosi del Manfredonia.

Anche la Gradinata Est ha scelto di adeguarsi al momento: cori interrotti, bandiere ammainate e tamburi in silenzio fino al termine della gara, in un clima surreale ma carico di umanità. Al di là del risultato sportivo, la partita odierna resterà segnata da un episodio che ha unito le due tifoserie in un momento di grande difficoltà, ricordando come, anche nel calcio, il rispetto e la solidarietà possano prevalere su ogni rivalità.

Manfredonia–Fidelis Andria, malore in curva: tifoso in gravi condizioni
Manfredonia–Fidelis Andria, malore in curva: tifoso in gravi condizioni

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

“Pensa a tutta la bellezza ancora rimasta attorno a te e sii felice.” Anna Frank

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO