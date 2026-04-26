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Home // Manfredonia // Manfredonia, il sindaco La Marca: “Bella ciao simbolo di libertà, non una canzone comunista. Non è stata sostituita a l’Inno di Mameli”

"LA MARCA BELLA CIAO" Manfredonia, il sindaco La Marca: “Bella ciao simbolo di libertà, non una canzone comunista. Non è stata sostituita a l’Inno di Mameli”

Il primo cittadino sottolinea come il brano non debba essere letto in chiave ideologica: «I partigiani non erano solo comunisti e “Bella ciao” non è una canzone di parte

25 Aprile, il discorso del sindaco Domenico La Marca: “La Liberazione è responsabilità quotidiana”

25 Aprile, il discorso del sindaco Domenico La Marca: “La Liberazione è responsabilità quotidiana” ph troiano

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
26 Aprile 2026
Manfredonia // Politica //

Manfredonia, 26 aprile 2026. Polemiche durante le celebrazioni per il 25 aprile a Manfredonia: prima dell’ingresso del gonfalone a Palazzo San Domenico è stato eseguito l’Inno di Mameli, cantato dai presenti. Successivamente, la banda cittadina di Manfredonia ha intonato “Bella ciao”, scelta che ha suscitato attenzione ma che, come chiarisce l’amministrazione comunale, rientra in una “consuetudine consolidata da anni”.

A intervenire sulla vicenda è il sindaco Domenico La Marca, che ha voluto precisare il significato dell’iniziativa: «Nulla è stato sostituito. L’Inno nazionale è stato regolarmente eseguito e cantato. La banda ha poi voluto rendere omaggio ai tanti partigiani che hanno lottato per la libertà del nostro Paese».

Il primo cittadino sottolinea come il brano non debba essere letto in chiave ideologica: «I partigiani non erano solo comunisti e “Bella ciao” non è una canzone di parte. È, piuttosto, un simbolo universale di resistenza contro ogni forma di regime totalitario e di oppressione».

La Marca ribadisce quindi il valore storico e civile della scelta musicale: «Si tratta di un gesto che si ripete da anni, una tradizione che vuole ricordare il sacrificio di chi ha combattuto per i diritti e la democrazia. Non c’è alcuna volontà di sostituire simboli istituzionali, ma solo di affiancarli a un messaggio di memoria e libertà condivisa».

1 commenti su "Manfredonia, il sindaco La Marca: “Bella ciao simbolo di libertà, non una canzone comunista. Non è stata sostituita a l’Inno di Mameli”"

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