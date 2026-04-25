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MANFREDONIA CIAO Manfredonia, polemiche il 25 aprile: la banda suona “Bella Ciao”, militari in pensione lasciano la cerimonia

Secondo il primo cittadino, un generale in quiescenza dell’Aeronautica avrebbe invitato i militari in pensione ad andare via

Manfredonia, polemiche il 25 aprile: la banda suona “Bella Ciao”, militari in pensione lasciano la cerimonia

PH ANTONIO TROIANO

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
26 Aprile 2026
Manfredonia // Politica //

Polemiche a Manfredonia durante le celebrazioni per la Festa della Liberazione. Al termine della manifestazione ufficiale del 25 aprile, mentre il Gonfalone del Comune faceva rientro a Palazzo San Domenico, sede municipale, la banda cittadina ha intonato Bella Ciao. A quel punto alcuni rappresentanti delle associazioni di militari in pensione si sono allontanati.

A ricostruire l’accaduto è stato il sindaco Domenico La Marca, che si è detto “molto dispiaciuto”. Secondo il primo cittadino, un generale in quiescenza dell’Aeronautica avrebbe invitato i militari in pensione ad andare via, chiedendo anche ai militari in servizio di fare lo stesso. “Se un canto come Bella Ciao mette in disaccordo qualcuno — ha commentato La Marca — vuol dire che non si è compreso fino in fondo il senso del 25 aprile”.

Il generale Antonio Gentile, contattato dall’ANSA, ha spiegato le ragioni del gesto. “Il 25 aprile celebriamo la Festa della Liberazione e dobbiamo rispettare regole e norme. I momenti previsti sono l’intonazione dell’Inno di Mameli e l’esposizione del Tricolore. Bella Ciao non rientrava nel programma ufficiale della manifestazione”.

Gentile ha precisato che un primo momento spontaneo, in cui il canto era stato intonato da alcuni cittadini, non aveva creato problemi. Diversa, a suo avviso, la scelta della banda cittadina, percepita come un passaggio istituzionale. “Bella Ciao è un canto partigiano — ha aggiunto — ma oggi viene spesso associato solo alla sinistra. Eppure tra i partigiani c’erano anche cattolici, militari e liberali”.

L’episodio ha riacceso il dibattito sul significato della memoria del 25 aprile e sul valore simbolico dei canti della Resistenza nelle celebrazioni pubbliche.

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