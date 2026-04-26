Nel cuore del Monte Sacro un nuovo centro spirituale tra meditazione e pratiche orientali. Non mancano le polemiche legate al passato del fondatore

(fonte: Francesco Bisceglia, La Gazzetta del Mezzogiorno.it)

MATTINATA — Un nuovo progetto spirituale prende forma sul Gargano. Nelle scorse settimane Shivananda, al secolo Francesco Grassi, ha acquistato l’agriturismo Monte Sacro dalla famiglia Latino con l’obiettivo di realizzare la cosiddetta “Città della Nuova Luce”.

L’iniziativa si sviluppa in un’area di forte valore simbolico e religioso come il Monte Sacro, nel territorio di Mattinata. Qui il fondatore intende creare una comunità dedicata al benessere interiore, proponendo percorsi di meditazione, pratiche orientali e momenti di condivisione spirituale.

Secondo quanto dichiarato dallo stesso Shivananda, il progetto mira a offrire uno spazio di accoglienza per chi è alla ricerca di un percorso personale alternativo ai ritmi della vita quotidiana. Nella struttura sono previsti ritiri, eventi legati allo yoga e alla meditazione, oltre a festival tematici già noti nel circuito olistico.

L’arrivo del nuovo centro spirituale non è però privo di controversie. In passato, infatti, Shivananda è stato al centro di servizi giornalistici e testimonianze di ex seguaci, che hanno sollevato critiche e contestazioni sul suo operato. Le accuse, respinte dall’interessato, sono state oggetto di dibattito mediatico, anche in trasmissioni televisive nazionali. Il diretto interessato ha sempre negato ogni addebito, ribadendo che la propria attività è orientata esclusivamente alla crescita personale e spirituale dei partecipanti.

L’insediamento a Mattinata assume anche un significato più ampio, inserendosi in un contesto storicamente segnato da una forte tradizione religiosa. Il Gargano è infatti legato a figure e luoghi simbolici della spiritualità cristiana, come il culto di San Michele Arcangelo e la devozione alla Madonna della Luce, particolarmente sentita nella comunità locale.

In questo scenario, la “Città della Nuova Luce” si propone come una realtà che intreccia elementi di diverse tradizioni spirituali, reinterpretandoli in chiave contemporanea. La scelta del Monte Sacro, sede di un’antica abbazia benedettina, contribuisce a rafforzare il valore simbolico dell’iniziativa. Lo riporta La Gazzetta del Mezzogiorno.it