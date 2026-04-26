Morto a 17 anni dopo due interventi: l’ultimo saluto a Gianvito Pascullo

Palloncini bianchi, lacrime e un lungo applauso a Palo del Colle. Il parroco: “Una morte intollerabile e inaccettabile”

PALO DEL COLLE – Una bara bianca, una chiesa gremita e il silenzio spezzato dal dolore di familiari, amici, compagni di scuola e cittadini. Palo del Colle ha dato l’ultimo saluto a Gianvito Pascullo, il 17enne morto nella notte tra il 13 e il 14 aprile all’ospedale San Paolo di Bari, dopo essersi sottoposto a due interventi ortopedici per una frattura scomposta alla tibia riportata in un incidente in moto.

All’uscita del feretro, palloncini bianchi e un lungo applauso hanno accompagnato l’addio al giovane. Molti ragazzi indossavano magliette bianche con il suo volto e le scritte: “Ciao Gianvito, giocheremo sempre insieme” e “Gianvito vive, per sempre con noi”.

Durante l’omelia, don Francesco Nuzzi, parroco della chiesa Santa Maria La Porta, ha parlato di una tragedia difficile da accettare: “Siamo davanti all’ingiustizia di una morte intollerabile e inaccettabile. Gianvito ci lascia un’eredità viva, luminosa e fertile”.

Secondo quanto ricostruito, la sera del 13 aprile il ragazzo avrebbe accusato forti dolori e avrebbe chiamato il personale sanitario. Gli sarebbe stato somministrato un antidolorifico, ma poco dopo le sue condizioni sarebbero precipitate fino all’arresto cardiaco.

Sull’altare si sono alternati amici, insegnanti, parenti e l’allenatore di pallavolo del giovane, studente dell’ultimo anno dell’istituto tecnico Marconi-Hack di Bari. “Ti è stata tolta la vita nel luogo che più di tutti avrebbe dovuto proteggerti”, ha detto una parente, dando voce al dolore della famiglia.

Sulla morte di Gianvito la Procura ha aperto un’inchiesta. Risultano indagati sette medici e un’infermiera per omicidio colposo. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c’è anche quella della possibile somministrazione di un farmaco errato. Saranno gli accertamenti medico-legali e l’autopsia a chiarire le cause del decesso e le eventuali responsabilità.

Intanto resta il dolore di una comunità intera, stretta attorno alla famiglia di Gianvito. Un dolore profondo, accompagnato da una richiesta chiara: verità e giustizia per una morte arrivata troppo presto. Lo riporta l’Ansa.