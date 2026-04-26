Omicidio Franca Marasco, nipote scrive a StatoQuotidiano: “Giustizia o ferita? Quando l’aula diventa dolore”

A Foggia si avvicina la sentenza per l’omicidio della tabaccaia Franca Marasco, uccisa nell’agosto 2023 durante una rapina. Imputato è il 46enne Redouane Moslli, reo confesso. L’accusa ha chiesto l’ergastolo, mentre la difesa punta alle attenuanti sostenendo che non ci fosse intenzione di uccidere. Durante il processo ci sono stati momenti di tensione in aula tra i familiari della vittima e la difesa. La Corte d’Assise si pronuncerà il 22 maggio, decidendo sulla pena per un delitto che ha profondamente colpito la città.

Per StatoQuotidiano.it, interviene il nipote della donna, di Franca Marasco, il dr. Michele Ciani.

Caro Direttore,

le scrivo perché ci sono momenti in cui un’aula di tribunale smette di essere soltanto il luogo della giustizia e diventa il luogo del dolore.

L’ultima udienza del processo dello scorso 24 aprile per l’omicidio di mia zia, Franca Marasco, è stata uno di questi momenti. Chi era presente lo sa. Chi ha ascoltato lo ha sentito chiaramente.

L’arringa dell’avvocato difensore del reo confesso ha assunto, a nostro avviso, toni e contenuti apparsi inopportuni. Parole che abbiamo vissuto come difficili da accettare per la memoria di Franca, per chi resta e per una città intera che, da tre anni, porta dentro una ferita mai rimarginata.

E allora nasce una domanda, semplice quanto scomoda: fin dove può spingersi una difesa?

Siamo i primi a dirlo, senza esitazioni: il diritto alla difesa è sacro. È uno dei pilastri dello Stato di diritto, uno dei principi fondamentali di ogni democrazia.

Ma una cosa è difendere, un’altra è superare il limite della dignità. Quando il linguaggio diventa particolarmente duro e si perdono di vista misura e rispetto, il rischio è quello di andare oltre il confronto giuridico, entrando in una dimensione che può ferire profondamente chi ha già subito una perdita.

Non è facile raccontare ciò che è accaduto. Non è facile spiegare come si possa arrivare a tanto. Ma è accaduto. E lo dimostra anche ciò che è seguito: tensione e dolore, fino alla decisione di allontanare dall’aula alcuni familiari della vittima. Come se, ancora una volta, chi ha perso tutto dovesse essere messo da parte.

E allora il paradosso diventa evidente:

da una parte un sistema giusto che garantisce a tutti una difesa;

dall’altra persone che devono difendere la memoria di chi non c’è più, sostenendo dolore e fatica mentre assistono a ricostruzioni che possono apparire lontane dalla loro esperienza.

In questo processo si discute di fatti gravissimi già oggetto di confessione. Proprio per questo, riteniamo che toni e rispetto debbano avere un ruolo ancora più centrale.

Il dato che resta è uno solo: il dolore. Un dolore così forte da mettere in difficoltà anche una comunità intera, che ancora oggi fatica a trovare momenti condivisi di memoria.

Foggia non ha bisogno di divisioni.

Ha bisogno di una giustizia che sappia riconoscere anche il valore del rispetto.

Perché esiste un limite che non è scritto nei codici, ma nella coscienza:

un limite che separa la difesa dall’offesa, il diritto dalla dignità.

E quel limite, in quell’aula, lo scorso 24 aprile, è sembrato molto vicino.

E quando accade, la domanda non riguarda più solo un processo. Riguarda tutti noi.

Perché una giustizia che dimentica il rispetto rischia di diventare, essa stessa, una ferita. Un’altra.

Michele Ciani