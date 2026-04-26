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Home // Economia // Ponte del Primo Maggio, 7,4 milioni di italiani in viaggio: giro d’affari da 3,8 miliardi

PRIMO MAGGIO Ponte del Primo Maggio, 7,4 milioni di italiani in viaggio: giro d’affari da 3,8 miliardi

Tra coloro che resteranno a casa, prevalgono motivazioni economiche (53%), familiari (34,1%) e legate al caro prezzi (20%).

Maxi traffico per il ponte di primavera, 95 milioni di veicoli sulle strade

Esodo autostrade - Fonte Immagine: ansa.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
26 Aprile 2026
Economia // Manfredonia //

Saranno 7,4 milioni gli italiani in partenza per il ponte del Primo Maggio, generando circa 22 milioni di pernottamenti e un giro d’affari complessivo stimato in 3,8 miliardi di euro. È quanto emerge dall’indagine realizzata da Tecnè per Federalberghi.

Rispetto allo scorso anno, le vacanze saranno più brevi: la durata media si attesta intorno ai tre giorni. Nonostante ciò, resta alta la propensione a viaggiare, con il 92% degli italiani che sceglierà una destinazione nazionale e solo l’8% che opterà per l’estero. La spesa media pro capite sarà di 512 euro, pari a circa 170 euro al giorno.

Tra coloro che resteranno a casa, prevalgono motivazioni economiche (53%), familiari (34,1%) e legate al caro prezzi (20%).

«Anche in una fase non semplice, il turismo italiano dimostra di tenere e di sapersi adattare», commenta il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca. «Il calendario di quest’anno offre meno opportunità di allungare il soggiorno rispetto al 2025, ma non è venuta meno la voglia di partire: gli italiani hanno scelto vacanze più brevi, puntando sulla qualità delle esperienze».

Ottimismo anche da parte del ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi: «Dobbiamo essere realisti e monitorare la situazione internazionale, ma senza pessimismo. Stiamo lavorando a una comunicazione che rassicuri i viaggiatori, soprattutto sull’affidabilità del turismo organizzato».

Il picco delle partenze è atteso per giovedì 30 aprile, con 4,7 milioni di italiani in viaggio. Le giornate di mercoledì 29 aprile e venerdì 1° maggio registreranno invece circa 1,2 milioni di partenze ciascuna.

Per chi resterà in Italia, le mete preferite saranno il mare (39,7%), le città d’arte (25,3%) e la montagna (17,4%), seguite da località termali e laghi. All’estero, invece, dominano le capitali europee, scelte dall’87% dei viaggiatori.

Sul fronte degli alloggi, prevale la sistemazione presso parenti e amici (30,8%), seguita da hotel e strutture ricettive (24,9%), bed & breakfast (16,4%) e seconde case (13,9%). La spesa sarà destinata principalmente a pasti (29,1%), trasporti (21,5%) e alloggio (18,2%).

Le motivazioni principali alla base della scelta della destinazione restano le bellezze naturali (55,6%) e il patrimonio artistico (34,2%), seguite dal desiderio di riposo e dalla facilità di raggiungimento. Tra le attività più diffuse: passeggiate, escursioni, esperienze enogastronomiche e visite culturali.

Infine, l’auto si conferma il mezzo di trasporto più utilizzato, scelto da tre italiani su quattro, mentre il 18,6% viaggerà in aereo e il 3,9% in treno. Lo riporta l’Ansa.

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