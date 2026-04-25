Scaduti i termini per la presentazione delle candidature in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. Alle 12 di oggi si è chiusa ufficialmente la finestra per il deposito delle liste che coinvolgeranno 54 Comuni pugliesi.

Di questi, 17 superano i 15mila abitanti e potrebbero quindi andare al turno di ballottaggio, fissato per il 7 e 8 giugno. Complessivamente saranno quasi 750mila gli elettori chiamati alle urne in tutta la regione.

Tra i centri più rilevanti spiccano Andria e Trani, unici capoluoghi di provincia al voto, entrambi nella provincia Bat. Nell’area metropolitana di Bari si voterà in nove Comuni, tra cui Molfetta, dove l’amministrazione è caduta a seguito di un’inchiesta giudiziaria.

Nel Barese urne aperte anche nei centri più popolosi come Capurso, Conversano, Corato, Palo del Colle e Modugno, quest’ultimo finito al centro di un’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia con conseguente ispezione per verificare possibili infiltrazioni.

Nel Brindisino sono cinque i Comuni chiamati al voto, tra cui Ceglie Messapica, Mesagne e San Vito dei Normanni. Undici invece i Comuni al voto in provincia di Foggia, con Lucera e San Giovanni Rotondo tra i più grandi. Numerosa la tornata elettorale anche nel Salento, con 21 Comuni coinvolti, tra cui Casarano, Gallipoli e Tricase. Infine, cinque i Comuni interessati nel Tarantino, tra cui Manduria.

Undici dei Comuni al voto risultano attualmente commissariati, dato che evidenzia la rilevanza politica e amministrativa di questa tornata elettorale per il territorio pugliese. Lo riporta l’Ansa.