Il dado è tratto. A San Giovanni Rotondo la competizione elettorale per l’elezione del sindaco e del nuovo consiglio comunale si apre tra cambiamenti negli schieramenti, riposizionamenti politici e nuove alleanze, in un contesto che evidenzia alcune criticità nella proposta politica complessiva.

Dai 5 Stelle al PD, passando per i partiti del centrodestra, emerge un quadro articolato, in cui non sempre risulta chiara una visione condivisa del bene comune.

Un’analisi più concreta appare necessaria. A San Giovanni Rotondo, infatti, la competizione elettorale si intreccia con il ruolo dell’Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza — realtà sanitaria di grande rilievo, ma anche punto di riferimento economico e sociale per il territorio — rendendo il contesto ancora più delicato.

A questa tornata elettorale sono cinque i candidati, ciascuno espressione di diverse sensibilità e percorsi politici.

La candidata dell’area centrosinistra (Rossella Fini), legata al cosiddetto Campo largo, si propone come figura di continuità e rinnovamento amministrativo. Tuttavia, la sua posizione appare complessa: da un lato mira a garantire stabilità, dall’altro si confronta con la necessità di distinguersi rispetto a esperienze precedenti. Sul tema dell’ospedale, mantiene un approccio prudente, volto a evitare contrapposizioni nette.

La candidata dell’area centrodestra (Floriana Natale) rappresenta una coalizione formalmente unita ma caratterizzata da diverse sensibilità interne. Il suo ruolo si colloca tra mediazione e leadership. Sul tema Casa Sollievo, propone una lettura critica, pur senza delineare in modo dettagliato un nuovo modello di relazione tra struttura e amministrazione comunale.

Il candidato civico/terzo polo (Giuseppe Siena) raccoglie consensi da diverse aree, tra cui esponenti provenienti da esperienze amministrative e politiche differenti. La sua proposta si distingue per un approccio tecnico e orientato alla trasparenza, in particolare sul rapporto tra ospedale e territorio, ma fatica a tradursi in una proposta politica capace di ampia mobilitazione.

Il candidato dell’area antisistema (Roberto Cappucci), espressione della sinistra, propone una posizione critica nei confronti degli equilibri esistenti, incluso il ruolo dell’ospedale. La sua proposta punta a evidenziare le criticità del sistema, pur incontrando la sfida di tradurre tali posizioni in un progetto amministrativo strutturato.

L’ultimo candidato (Domenico Longo, detto Mimmo) presenta un percorso politico articolato, con esperienze in ambiti diversi. La sua attuale collocazione in un’area definita antisistema evidenzia un’evoluzione del suo posizionamento politico, che suscita interrogativi nel dibattito pubblico locale.

L’affaire Casa Sollievo della Sofferenza: un nodo centrale

La Casa Sollievo della Sofferenza rappresenta un elemento centrale per il territorio, incidendo su occupazione, coesione sociale ed equilibri politici locali.

Nel dibattito elettorale emerge una questione fondamentale: quale deve essere il rapporto tra amministrazione comunale e questa realtà così rilevante?

Le posizioni dei candidati appaiono diversificate, ma riconducibili a tre approcci principali: un atteggiamento prudente, volto a evitare conflitti; un utilizzo del tema in chiave politica, senza approfondimenti strutturali; una posizione critica, talvolta più orientata alla denuncia che alla proposta.

Manca, tuttavia, una visione condivisa che definisca in modo chiaro regole, trasparenza e forme di collaborazione istituzionale. Il nodo principale non è solo l’esito elettorale, ma la qualità complessiva dell’offerta politica: coalizioni costruite su equilibri complessi, leadership ancora in fase di definizione e difficoltà nel proporre progetti pienamente condivisi. A San Giovanni Rotondo si prospetta quindi una campagna elettorale improntata alla cautela, più che al confronto su visioni forti e alternative. Non si tratterà soltanto di una competizione tra candidati, ma di un confronto tra diverse modalità di interpretare il rapporto con le dinamiche esistenti del territorio.

L’affaire Casa Sollievo resta il tema centrale: un banco di prova importante per tutti i candidati, chiamati a confrontarsi con una delle questioni più rilevanti per il futuro della città.

A cura di Maurizio Varriano.