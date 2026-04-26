Il consigliere comunale Francesco Sderlenga (Partito Democratico) attacca duramente l’operato dell’amministrazione guidata dal sindaco Colangelo, denunciando una gestione che definisce “caratterizzata da lassismo e assenza di visione”.
Secondo Sderlenga, non si tratterebbe più di episodi isolati o semplici disattenzioni, ma di una linea amministrativa ormai riconoscibile. “Sembra quasi l’applicazione sistematica di una strategia – afferma – che, se l’obiettivo fosse accompagnare la città verso un lento declino, potrebbe dirsi persino efficace”.
Nel mirino del consigliere anche l’utilizzo del fondo di riserva, che – sottolinea – avrebbe perso la sua funzione straordinaria per diventare uno strumento ordinario di gestione. “Uno strumento pensato per le emergenze viene impiegato come un salvadanaio per spese ricorrenti”, osserva.
Critiche anche sul funzionamento del consiglio comunale, definito sempre più raro e marginale nel processo decisionale. “Le sedute sembrano eventi sporadici, mentre manca un reale confronto sui temi strategici”, aggiunge.
Sderlenga punta poi il dito contro quella che descrive come una “campagna elettorale permanente”, con interventi di manutenzione ordinaria trasformati in occasioni di visibilità politica. “Assistiamo ad amministratori che celebrano piccoli rattoppi come fossero opere strategiche, mentre i problemi strutturali restano irrisolti”, afferma.
Il quadro delineato è quello di una città che procede “più per inerzia che per direzione”, sospesa tra emergenze continue e assenza di pianificazione a lungo termine.
Infine, il consigliere critica il silenzio della maggioranza: “Una linea comunicativa fatta di assenza di risposte. Un silenzio compatto che, se fosse accompagnato da altrettanta efficacia amministrativa, darebbe risultati ben diversi”.