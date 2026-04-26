Un gesto d’amore che si è trasformato in tragedia. Sergio Pizzamiglio, 54 anni, residente a Castelnuovo Bocca d’Adda, ha perso la vita nel pomeriggio di sabato 25 aprile dopo essersi tuffato in un canale per salvare il proprio cane.

Il dramma si è consumato nel Cremonese, nella zona Tencara, nei pressi di Cascina Nova. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava passeggiando quando il suo cane è scivolato nelle acque del canale navigabile. Senza esitare, il 54enne si è lanciato per soccorrerlo, ma non è più riuscito a tornare a riva, probabilmente a causa delle pareti scivolose.

Alcuni presenti hanno assistito alla scena. Un testimone, accortosi della difficoltà dell’uomo, ha immediatamente dato l’allarme e si è tuffato nel tentativo di aiutarlo. Anche due ragazzi sono intervenuti con coraggio, riuscendo a recuperare il 54enne e a riportarlo a riva.

Nonostante la rapidità dei soccorsi, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano: i sanitari, giunti sul posto, hanno potuto soltanto constatare il decesso.

Sull’accaduto stanno effettuando accertamenti i carabinieri di Pizzighettone e Castelverde, che stanno ricostruendo nel dettaglio la dinamica dell’incidente. Il cane, salvato grazie al gesto del proprietario, è stato affidato temporaneamente ai volontari del canile di Cremona.

Lo riporta leggo.it