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Home // Prima pagina // Si tuffa per salvare il cane caduto nel canale, ma muore annegato. Lacrime per Sergio Pizzamiglio

CANE CANALE Si tuffa per salvare il cane caduto nel canale, ma muore annegato. Lacrime per Sergio Pizzamiglio

Il dramma nel pomeriggio del 25 aprile. Inutili i tentativi di soccorso: il 54enne è stato riportato a riva da alcuni presenti, ma per lui non c’era più nulla da fare

Il dramma si è consumato nel Cremonese, nella zona Tencara, nei pressi di Cascina Nova. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava passeggiando quando il suo cane è scivolato nelle acque del canale navigabile. Senza esitare, il 54enne si è lanciato per soccorrerlo, ma non è più riuscito a tornare a riva, probabilmente a causa delle pareti scivolose.

Il dramma si è consumato nel Cremonese - PH IL MESSAGGERO.IT

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
26 Aprile 2026
Prima pagina //

Un gesto d’amore che si è trasformato in tragedia. Sergio Pizzamiglio, 54 anni, residente a Castelnuovo Bocca d’Adda, ha perso la vita nel pomeriggio di sabato 25 aprile dopo essersi tuffato in un canale per salvare il proprio cane.

Il dramma si è consumato nel Cremonese, nella zona Tencara, nei pressi di Cascina Nova. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava passeggiando quando il suo cane è scivolato nelle acque del canale navigabile. Senza esitare, il 54enne si è lanciato per soccorrerlo, ma non è più riuscito a tornare a riva, probabilmente a causa delle pareti scivolose.

Alcuni presenti hanno assistito alla scena. Un testimone, accortosi della difficoltà dell’uomo, ha immediatamente dato l’allarme e si è tuffato nel tentativo di aiutarlo. Anche due ragazzi sono intervenuti con coraggio, riuscendo a recuperare il 54enne e a riportarlo a riva.

Nonostante la rapidità dei soccorsi, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano: i sanitari, giunti sul posto, hanno potuto soltanto constatare il decesso.

Sull’accaduto stanno effettuando accertamenti i carabinieri di Pizzighettone e Castelverde, che stanno ricostruendo nel dettaglio la dinamica dell’incidente. Il cane, salvato grazie al gesto del proprietario, è stato affidato temporaneamente ai volontari del canile di Cremona.

Lo riporta leggo.it

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

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