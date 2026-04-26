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Home // Santa Maradona Football Club // Terremoto arbitri, Rocchi si autosospende: il messaggio ai suoi “ragazzi” nel pieno della bufera

ROCCHI AUTOSOSPENSIONE Terremoto arbitri, Rocchi si autosospende: il messaggio ai suoi “ragazzi” nel pieno della bufera

La decisione è arrivata nelle ultime ore, in un clima di forte tensione all’interno dell’AIA

Il designatore arbitrale interviene dopo le polemiche: “La Penna mortificato. Serve un nuovo protocollo Var”

ROCCHI - gazzetta.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
26 Aprile 2026
Santa Maradona Football Club // Sport //

Gianluca Rocchi si è autosospeso dall’incarico di designatore arbitrale dopo essere stato raggiunto da un avviso di garanzia nell’ambito dell’inchiesta che ipotizza il reato di frode sportiva.

La decisione è arrivata nelle ultime ore, in un clima di forte tensione all’interno dell’AIA. Secondo quanto emerso, se Rocchi non avesse scelto autonomamente di fare un passo indietro, si sarebbe potuti arrivare anche a dimissioni interne, a conferma della delicatezza del momento.

Il designatore è finito al centro dell’indagine per alcuni episodi ancora tutti da chiarire, tra cui la presunta vicenda legata a Udinese-Parma e alcune designazioni arbitrali che, secondo l’ipotesi investigativa, avrebbero riguardato direttori di gara ritenuti “graditi” all’Inter.

Rocchi, che ha ricevuto l’informativa nella giornata di ieri, sarà ascoltato nell’interrogatorio di garanzia fissato per il 30 aprile. Intanto ha voluto spiegare così la propria scelta: «Per amore dell’AIA e per il bene del gruppo CAN, che deve lavorare in serenità, ho deciso di autosospendermi. Tornerò più forte di prima».

Nel pieno della bufera, Rocchi ha anche inviato un messaggio ai suoi arbitri: «Date sempre il massimo, io sarò sempre con voi».

Nell’inchiesta risulta coinvolto anche Gervasoni, uno dei suoi vice, all’epoca dei fatti supervisore dei VAR. Anche lui ha scelto di autosospendersi dopo aver ricevuto l’avviso di garanzia.

La vicenda arriva in un momento già complesso per il mondo arbitrale italiano e rischia di aprire una nuova fase di instabilità ai vertici dell’AIA. Rocchi, dal canto suo, si dice sereno: «Sono sicuro di aver agito sempre correttamente e ho piena fiducia nella magistratura». Lo riporta il Corriere dello Sport.

Rocchi lascia, chi designa gli arbitri di A e B nelle ultime giornate? I prossimi passi

Con Rocchi fuori dai giochi dopo l’accusa di concorso in frode sportiva e l’autosospensione, viene naturale chiedersi chi si occuperà delle designazioni arbitrali negli ultimi turni di Serie A e B (in cadetteria andranno in scena anche play-off e play-out). I prossimi passi sono stati indicati proprio dall’Aia nel comunicato ufficiale diffuso nella serata di sabato 25 aprile: “Il Comitato Nazionale sarà convocato a breve per i provvedimenti conseguenti”. Nei primi giorni della prossima settimana quindi, andrà in scena una riunione in seno al Comitato Nazionale per garantire la continuità operativa al gruppo CAN in questo delicato finale di stagione. (sportmediaset).

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