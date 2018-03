Manfredonia, partiti i mondiali studenteschi di beach volley (Fotogallery)

Di:



Manfredonia – PARTITI i Campionati mondiali studenteschi di Beach Volley promossi dall’ISF (International Sport School Federation), organizzati da MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) e dalla FIPAV (Federazione Italiana Pallavolo) in programma a Manfredonia dal 26 maggio al 2 giugno presso la location di Spiaggia Castello.



La kermesse mondiale vedrà i partecipanti impegnati anche in importanti eventi collaterali di promozione del territorio come la Serata delle nazioni e la giornata della cultura. Previsti ospiti tra atleti e membri delle delegazioni provenienti da Brasile, Cina, Francia, Germania Italia, Liechtenstein, Cile, Portorico. I ragazzi tra i 14 e i 17 anni sono arrivati a Manfredonia dopo un percorso che nelle rispettive nazioni li ha portati dalle fasi provinciali a quelle internazionali dei Giochi Sportivi Studenteschi.





