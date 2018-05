Borsa di studio

La borsa di studio proposta permetterà a 2 candidati, selezionati tramite concorso, di essere ospitati presso la struttura MARLINTREMITI e per un periodo di 3 mesi con accesso al diving e con l’appoggio dello staff del centro per sviluppare un proprio progetto di ricerca, di tesi sperimentale. In questo periodo i candidati avranno la possibilità di sperimentare in maniera diretta, la vita, il lavoro e lo studio diretto sul campo, mettendo in pratica le proprie conoscenze nello sviluppo di un progetto. L’obiettivo è di sperimentare e praticare tutte le fasi della ricerca, dalla progettazione, al set-up, alla raccolta dati, all’elaborazione di quest’ultimi. Per le immersioni i candidati dovranno attenersi sempre alla pianificazione concordata di volta in volta con Adelmo Sorci, team leader e responsabile del Laboratorio del MARE. fonte https://www.marlintremiti.com/so/dMEBd8MQ#/main Borsa di studio “Mare Tremiti” 2018 ultima modifica: da

