Carmine d’Anelli “Dal 1° giugno attiva linea Rodi – Tremiti”

Foggia, 26 maggio 2018. ”E’ ufficiale! Dal 1° giugno si riparte per le Isole Tremiti. Dopo il lavoro alacre di questi mesi, il porto ha ripreso la sua dimensione e la sua identità. Ma non ci fermeremo! Mercoledì 30 maggio saremo a Bari per la conferenza di servizio per la costruzione dei pennelli in mare, opera quest’ultima che appena realizzata metterà la parola fine a tutte le tribolazioni. Colgo l’occasione per ringraziare il Vice Presidente della Regione Puglia Dottor Antonio Nunziante per la celere attività di attenzione, all’Assessore Raffaele Piemontese per la fiducia e l’amore che ripone per la città di Rodi, alle autorità marittime, e all’attuale gestore un ringraziamento speciale. Quando le sinergie lavorano all’unisono i risultati sono sempre positivi”.

Lo rende noto su facebook il sindaco di Rodi Garganico, Carmine d’Anelli.