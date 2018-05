Chiusura galleria Monte Saraceno, M5S “Una cosa gravissima. Gargano bistrattato”

Di:

Mattinata, 26 maggio 2018. “Supportiamo la protesta dei cittadini contro la chiusura della galleria Monte Saraceno a Mattinata. La galleria è chiusa da oltre un mese, ma la cosa più grave è che non si conoscono i tempi per la conclusione dei lavori. La chiarezza è fondamentale. E’ una infrastruttura importante per il Gargano, tanto per la stagione estiva, ma anche per la quotidianità di quanti vivono nella zona. Non possiamo accettare questa situazione. Presentero’ una interrogazione regionale, per quanto possa essere utile. Invitiamo tutti a continuare a manifestare il proprio dissenso”.

Così la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, Rosa Barone, presente stamani all’esterno della Galleria Monte Saraceno a Mattinata, con i parlamentari del Movimento 5 Stelle, Antonio Tasso, Marialuisa Faro, Giorgio Lovecchio, il consigliere comunale M5S Manfredonia, Gianni Fiore, per sottolineare lo stato di disagio vissuto da cittadini, operatori economici, studenti e genitori, lavoratori pendolari e associazioni cittadine, in seguito alla chiusura della stessa “da oltre un mese”.

