Foggia. Fanno esplodere bancomat e fuggono con la cassaforte (foto)

PH ENZO MAIZZI, FOGGIA 26.05.2018

Foggia, 26 maggio 2018. Ignoti hanno fatto esplodere il bancomat della filiale della Bancapulia di via Bari a Foggia. Da raccolta dati, il gruppo di malviventi, dopo l’esplosione, è riuscito ad asportare la cassaforte e a fuggire indisturbato. Indagini in corso dei Carabinieri del Comando Provinciale di Foggia. fotogallery enzo maizzi





