Manfredonia. Cattolici attrezzati per la città

Convegno PSL (ST)

Di:



Manfredonia, 26 maggio 2018. “Attrezzati per la città” è stato il titolo del percorso che ci visti impegnati in questo anno con un gruppo di giovani della città, con la presenza di alcuni educatori e docenti interessati, nel portare avanti laboratori di formazione socio-politica. Dodici incontri con lo stile del “laboratorio dal basso” dove gli esperti invitati non erano chiamati a tenere conferenze ma ad ascoltare le discussioni dei giovani presenti ed aiutarli a trarre le conclusioni in merito a determinati argomenti. Al termine del percorso, unendosi anche al Maggio di Cultura Cristiana organizzato dal Prof. Michele Illiceto dell’Ufficio Cultura della Diocesi, incentrato anch’esso sul tema della relazione con l’altro e della relazione nella società, si vuol presentare un Convegno finale di provocazioni e spunti di riflessione:

il Convegno Diocesano di Pastorale Sociale dal titolo “Cattolici attrezzati per la città” martedì 29 Maggio 2018 alle ore 18:00 presso l’Auditorium “Valentino Vailati” di Manfredonia. I giovani partecipanti al laboratori avranno modo di presentare la sintesi finale del loro lavoro che contiene proposte e provocazioni e riceveranno gli attestati formativi di quanto svolto. Una riflessione sul tema è poi affidata a due ospiti:

Mons. Giovanni Ricchiuti, Vescovo di Altamura e successore di don Tonino Bello alla presidenza dell’Associazione “Pax Christi” ceh affronterà il tema dell’Abitare la città alla luce di riflessioni e provocazioni che vengono dal percorso della Chiesa Italiana

Prof. Angelo diBisceglia, docente di Storia della Chiesa presso l’Università Pontificia Salesiana e presso la Facoltà Teologica Pugliese e pro-direttore dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose Metropolitano “San Michele Arcangelo” di Foggia, che presenterà collegata al tema la figura di Aldo Moro, a 40 anni dalla morte, come cristiano impegnato per la città. Prof. ARENA MASSIMILIANO

Tutor Progetto Policoro Diocesano

Coordinatore del laboratorio Manfredonia. Cattolici attrezzati per la città ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.