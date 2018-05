Manfredonia. Rifiuti: riorganizzazione del servizio e al via un numero verde

Di:

Manfredonia, 26 maggio 2018. Procede l’attività dell’Amministrazione comunale di Manfredonia volta a migliorare il decoro e la tutela ambientale della città. Si è tenuto ieri, presso la sede dell’ASE SpA in località Pariti di Caniglia, un incontro che ha visto seduti allo stesso tavolo il primo cittadino, diversi assessori e dirigenti del Comune sipontino ed il neo presidente dell’ASE per mettere a punto nuovi ed urgenti interventi finalizzati a garantire l’igiene, la pulizia e, più in generale, una migliore qualità della vita urbana.

Tra le prime azioni ad essere messe in campo: il noleggio delle spazzatrici, il potenziamento del personale con nuove assunzioni e l’attivazione di un numero verde per le segnalazioni dei cittadini all’ASE.

“Come ho spiegato più volte – dichiara il sindaco Angelo Riccardi – una Manfredonia pulita ed accogliente è uno degli obiettivi che dobbiamo raggiungere nel più breve tempo possibile ed è per questo che la gestione dei rifiuti va migliorata”. Quindi Riccardi evidenzia come, con uno sforzo condiviso con i cittadini non da poco, sia stata avviata la raccolta porta a porta, mettendo definitivamente fine al periodico scempio dei cassonetti stracolmi e maleodoranti disseminati lungo le strade di Manfredonia.

“Occorre ora perfezionare il sistema e permettere agli operatori ecologici, completamente assorbiti dall’avvio del servizio relativo alla raccolta differenziata, di tornare ad occuparsi del servizio di pulizia delle strade e degli spazi pubblici”, ha quindi rimarcato il sindaco.

In questi giorni sono anche in corso operazioni di restyling del verde pubblico predisposte dall’ufficio ambiente consistenti nella potatura di alberi, nel taglio dell’erba e nella pulizia complessiva dell’intera città.

“Tenere in ordine e pulita Manfredonia – spiega l’Assessore all’ambiente Innocenza Starace – è la nostra priorità per far sì che la città sia sempre più bella ed accogliente a beneficio di residenti e turisti”. “Occorre – aggiunge – l’impegno di tutti e per questo intendo far leva sul condiviso senso di civiltà per favorire il rispetto dell’ambiente e del patrimonio pubblico invitando a segnalare situazioni di degrado e rapportandosi con l’azienda dei rifiuti per collaborare al meglio”.

MTV – Città di Manfredonia