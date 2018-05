Mattinata. Con flessibile e fiamma ossidrica tentano colpo nella saletta bancomat

https://laetitiatassinari.files.wordpress.com/ Immagine d'archivio.

Mattinata/Manfredonia, 26 maggio 2018. Un gruppo di ignoti, 3 uomini con il volto travisato, hanno tentato nella notte di asportare il contenuto del bancomat della filiale della Bancapulia sita in corso Matino a Mattinata. Da raccolta dati, i 3 uomini sono entrati nella saletta del bancomat con un flessibile, fiamma ossidrica e piccone e hanno tentato di rompere la barra a protezione dell'Atm (Automated Teller Machine: sportello automatico Bancomat). Il tentativo è durato circa un minuto. I 3 sono stati fermati dall'allarme dell'istituto di credito. Indagini in corso dei Carabinieri del Comando Compagnia di Manfredonia, che stanno visionando i filmati dell'impianto di videosorveglianza. Potrebbe esserci un legame con il gruppo di 3 persone che hanno agito due ore dopo a Foggia, presso la filiale della Bancapulia in via Bari.

