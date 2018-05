Novelli “I rifiuti di Roma a Foggia”

Di:

Manfredonia, 26 maggio 2018. ”Il commissario dell’AGER (Agenzia gestione regionale rifiuti) Gianfranco Grandaliano ha spiegato che la scelta di Ama è ricaduta sulla Puglia “in virtù di dati Ispra secondo cui la Puglia è l’unica a trattare al 100% i rifiuti indifferenziati“. “Disponiamo di 10 impianti la cui capacità – ha aggiunto – è superiore in alcuni casi alle quantità effettivamente smaltite.

La nostra capacità è aumentata molto, grazie soprattutto ai dati raggiunti dalla differenziata” ha spiegato Grandaliano, evidenziando come l’impianto di biostabilizzazione di Foggia ben potrebbe fare la sua parte in nome della “solidarietà tra Regioni”.

E, si immagina, potrebbe anche essere quello destinato ad un flusso maggiore, non fosse altro che, in termini di distanze chilometriche (e, dunque, di costi), è l’impianto più vicino. Il commissario Ager, ad ogni modo, non si esprime: “La destinazione dei flussi sarà calibrata in un secondo momento”. Dalla capitale arriveranno 300 tonnellate al giorno. Grandaliano sottolinea come il suo sia “un parere meramente tecnico”;

Emiliano potrebbe decidere già nelle prossime ore. Anche perché l’atto dovrà passare solo in giunta. Una Regione, la Puglia, in perenne emergenza, che si fa destinataria di rifiuti altrui.

Alla luce di quanto si evince dalla relazione tecnica del commissario Ager saremo noi popolo della Capitanata ad essere la discarica di Roma, smaltendo circa 300 tonnellate al giorno di rifiuti indifferenziati, regalando alla nostra terra gli scarti di smaltimento che saranno accolti nei nostri terreni, assorbiti da prima nelle varie colture ed in fine nel nostro sangue.

Quanto altro deve ancora dare la nostra terra alla pessima politica?!?! Non si pensa al danno ambientale, alla salute di noi foggiani; decisioni che riguardano la salute pubblica e l’ambiente non si possono prendere in modo unilaterale ma solo attraverso la consultazione popolare.

Noi della Lega siamo pronti ad una consultazione popolare”.

il segretario cittadino Lega Antonio Novelli