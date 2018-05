Piano industriale Sisecam, “Trasferimento per 60 lavoratori sui 138 presenti”

Di:

Foggia, 26 maggio 2018. ”L’operazione prevede il trasferimento solo di 60 lavoratori dei 138 presenti. Anzi, si parla di un trasferimento “complessivamente non superiore alle 60 unità, con assunzione ex novo da parte della cessionaria“”.

E’ quanto riportato in un articolo odierno de “L’Attacco” di Foggia (a firma di Lucia Piemontese), relativo ad un resoconto dell’annunciato incontro in Confindustria a Foggia, per la presentazione del “Piano industriale relativo allo stabilimento ex Manfredonia Vetro” da parte della Sisecam Flat Glass Italy srl. Per l’incontro era stata annunciata la presenza, negli uffici di Confindustria Foggia, delle segreterie confederali Cgil Foggia, Cisl Foggia, Uil Foggia, e delle segreterie generali dell Filctem Cgil Foggia, Femca Cisl Foggia, Uiltec Uil Foggia (rispettivamente di Maurizio Carmen, Emilio Di Conza, Gianni Ricci, Luigi Lauriola, Egidio Ondretti, Franco Guadagno).

L’asta

L’incontro segue l’aggiudicazione alla Şişecam Group (ŞişecamTrakya Cam Sanayii A.Ş.) dell’asta relativa alla “vendita congiunta delle aziende di proprietà dei fallimenti Sangalli Vetro Manfredonia, Sangalli Vetro Satinato e Sangalli Vetro Magnetronico” esercitate nel sito industriale ASI Manfredonia-Monte Sant’Angelo (FG), composte dal complesso degli immobili ed attrezzature per la produzione di lastre di vetro float chiaro ed extra-chiaro, di vetro stratificato, di vetro satinato e di vetro coatizzato per il risparmio energetico ed il controllo solare, nonché il magazzino prodotti finiti di proprietà di Sangalli Vetro Manfredonia“. Prezzo base fissato a € 13.800.000,00. Valore in aumento in caso di gara € 150.000,00.

Prossimo incontro fissato per il 30 maggio 2018. I sindacati si sono dimostrati “contrari” alla proposta finora avanzata da Sisecam, in considerazione delle mancate rassicurazioni “sugli altri 78 lavoratori” e “sul forno industriale”.

