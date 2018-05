“Pirelli day”: convention sui trasporti a Manfredonia

Di:

Manfredonia. Il 19 maggio 2018 Manfredonia ha ospitato il Pirelli Day, un’importante manifestazione legata al mondo degli pneumatici da trasporto medio e pesante.

La location è quella dello splendido Regio Hotel Manfredi, dove per l’occasione sono state adibite aree informative e stand espositivi in favore dei partecipanti.

Ad organizzare l’evento ufficiale di Pirelli Industrial SpA per il circuito Pirelli Truck sono intervenute tre aziende del territorio: Li Bergolis Pneumatici, concessionario ufficiale Pirelli Truck, S.I.P. (Società Italiana Petrolchimica) distributrice del marchio Sash Lubricants e Ricucci Veicoli Industriali, concessionario leader per veicoli industriali in capitanata. Insieme hanno intrattenuto, informato e consigliato gli ospiti in merito alle ultime tecnologie del settore autotrasporti.

Nel pomeriggio i responsabili Pirelli hanno tenuto un convegno da cui sono scaturite interessanti novità in arrivo per i proprietari di mezzi di trasporto, prima fra tutte la nuova linea Cyber Fleet Solution: si tratta di un sensore TMS montato all’interno dello pneumatico che misura e registra i dati relativi alla pressione, alla temperatura e i chilometri percorsi.

Cyber Fleet Solution si concentra su tre elementi chiave dei costi di gestione della flotta che insieme rappresentano quasi il 40% dei costi totali: carburante, pneumatici, riparazione e manutenzione.

L’impegno nei confronti dell’utente finale è quello di assicurare che il pneumatico sia correttamente manutenuto durante la sua vita, aiutando così i gestori di flotte ad ottenere un livello di efficienza superiore.

Li Bergolis Pneumatici ha acquisito una partnership con Pirelli e diventa il punto di riferimento per chi vuole adottare queste soluzioni esclusive.

Il Pirelli Day ha segnato un punto a favore della sicurezza stradale, troppe volte sottovalutata, e punta a garantirla attraverso tecnologie di ultima generazione semplici da usare.

Una vera rivoluzione per i trasportatori della capitanata che percorrono centinaia di chilometri ogni giorno sulle nostre strade.

Ph: Studio4Fashion di Marilella Prencipe

