Angel Manfredonia: sulla strada per la c Gold c’è Roberto De Florio

MANFREDONIA, 26 MAGGIO 2019. “Chi ha tempo non aspetti tempo” e, in casa Angel Manfredonia, si è proceduto senza indugio, ispirati da questo motto.

“Prima di tutto ci siamo focalizzati sul lato tecnico – ha commentato Loredana Lillo, presidente della Ssd Giuseppe Angel Manfredonia – e, dopo l’entusiasmante stagione appena conclusa, abbiamo deciso di procedere con la conferma dell’allenatore della Prima Squadra. Con molto piacere pertanto annuncio che anche per la stagione sportiva 2019/2020 sulla nostra panchina di C Gold siederà Roberto De Florio”.

Il primo tassello è già al suo posto, una conferma attesa anche dai tifosi e un connubio storico per la pallacanestro sipontina, con l’auspicio che sia foriero di altre soddisfazioni sportive per il movimento cestistico in riva al golfo. Stay Tuned e Go Angel Go!

Area Comunicazione

Ssd Giuseppe Angel Manfredonia